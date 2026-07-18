Come non ottenere la grazia: tutorial by Mario Roggero (e company)

E il problema di Mario Roggero in tutta questa vicenda è stato proprio questo. Le urla, gli appelli, anche provocatori, il contrario del concetto di understatement, quella sobrietà, discrezione e rispetto per le istituzioni tanto cari proprio a Mattarella. Certo, non è facile mantenere l'aplomb nei panni di Roggero. Ma la seconda disgrazia della sua vita, dopo quella del 28 aprile 2021, è stata incappare in quei politici che hanno trasformato una tragedia morale e umana in un terreno di scontro politico, di fatto condannando al fine pena mai il gioielliere di Grinzane Cavour.

Cattivi maestri appunto, che lo hanno strumentalizzato, usato, spolpato e poi, nel caso di Vannacci, buttato via dicendo: “Lo supporteremo in tutti i modi possibili ma escludo la candidatura in Futuro Nazionale”. Rimane attaccato al treno invece Matteo Salvini, forse perché ormai è l'unica cosa che gli è rimasta in un partito che si sgretola. Oggi è subito andato a trovare il gioielliere al carcere di Bollate, e la Lega ha ribadito ieri in una nota che sta valutando per aiutarlo “ogni possibile iniziativa, nel pieno rispetto della legge”, compresa l'eventuale candidatura. Che però, intendiamoci, sembra più una boutade populista visto che la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario plurimo comporta automaticamente, ai sensi dell'articolo 28 del Codice Penale, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come pena accessoria.