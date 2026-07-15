Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri e averne ferito un terzo. Ecco tutta la storia dall’inizio, il video, le sentenze e la reazione dei politici da Vannacci a Salvini

Dura lex, sed lex. Per Mario Roggero è finita anche in Cassazione: condanna a 14 anni e 9 mesi per aver sparato ai rapinatori della sua gioielleria, uccidendone due e ferendone un terzo. La legge è dura, ma per una volta la si applica fino in fondo, senza sconti e senza eccezioni per chi ha dalla sua l'opinione pubblica, mezza classe politica e cinque anni di solidarietà.

28 aprile 2021, tardo pomeriggio, gioielleria Roggero, frazione Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo — oggi cercandola su Google esce la scritta “chiusa definitivamente”, un'altra sentenza. Tre uomini col volto coperto entrano nel negozio armati di un coltello e di una pistola che si rivelerà giocattolo. Dentro ci sono il titolare, la moglie e la figlia. I banditi non vanno per il sottile: la moglie viene imbavagliata, la figlia bloccata con delle fascette da elettricista. Svuotano la cassaforte, escono dal retro, raggiungono l'auto parcheggiata a pochi metri. Roggero, già vittima di numerose rapine, questa volta sceglie di non stare a guardare — nel 2015 si era beccato anche un naso rotto — e invece di restare al sicuro nel negozio, li insegue. Impugna la pistola che teneva legalmente in cassa e spara, cinque colpi in rapida sequenza. Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli muoiono sul colpo, Alessandro Modica resta ferito a una gamba e viene arrestato poche ore dopo.