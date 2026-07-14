Mario Roggero ha difeso il suo amore: l’ultima notte del gioielliere di Grinzane Cavour tra Socrate, Locke e tutti noi ingiusti e giusti (in attesa di sentenza)

In questa ultima, interminabile notte prima del verdetto, il silenzio di Grinzane Cavour deve essere un peso insostenibile. Roba da percepire i battiti del cuore man mano che si avvicina l’ora. L’immagine? Roggero nell'oscurità della sua casa, a fissare le proprie mani. Quelle stesse mani che per una vita intera hanno montato ingranaggi svizzeri millimetrici, pesato carati e accarezzato metalli preziosi. E che poi, quel maledetto 28 aprile 2021, hanno impugnato un tamburo di ferro per difendere l'universo privato che aveva faticosamente edificato. Ha difeso sua moglie, atterrata da pugni feroci e selvaggi sotto i suoi occhi. Ha difeso sua figlia. Mario Roggero ha difeso il suo amore. “Ho agito per legittima difesa, forse con eccesso di difesa, ma volevo salvare mia moglie e scongiurare il rischio che, sapendo di essere stati visti, tornassero in negozio a ucciderci. Ho solo voluto proteggere la mia famiglia” - va ripetendo a se stesso e ai giudici da anni.

Signori, è il 2026 e si sta consumando una tragedia greca autentica. Ve ne siete accorti? La classica tragedia in cui non esistono innocenti assoluti, ma solo destini. Parossistici e in collisione macroscopica. Disperazione e reazione. Mario Roggero è l’Oreste di Eschilo nelle Coefore: un uomo spinto a un atto estremo da un dovere morale percepito come sacro e inviolabile — la protezione del proprio sangue e focolare — che si ritrova poi perseguitato dalle Erinni di uno Stato ideologicizzato che lo accusa senza mezzi termini di "illegittima vendetta". Ma lo Stato, questa entità astratta e spesso distante, dov'era quando, in un precedente assalto, gli vennero sottratti 250 mila euro di sacrifici personali liquidati poi dai tribunali con una pena ridicola e quasi offensiva? Se te lo chiedi sei un populista. Funziona così. “Quella volta – racconta Roggero – gli diedero due anni con la condizionale e mille euro di multa”. Capiremo mai che quando il patto sociale di sicurezza si incrina fino a spezzarsi, l'essere umano regredisce inevitabilmente allo stato di natura? È dannatamente umano.