[VIDEO] Macabro commercio di resti umani a Lugano: c’entra Pamela Genini? No, ma un dubbio è bene farselo venire. Intanto Dolci molla Garofano per Capra

Le origini di questi pezzi d'archivio umano sono molteplici. Da un lato vi è il collezionismo privato derivato dal passato, quando negli anni Settanta e Ottanta medici e odontoiatri conservavano legittimamente modelli anatomici reali, oggi confluiti nei mercati dell'usato o ereditati dai familiari. Dall'altro, l'inchiesta ha svelato canali decisamente più opachi e istituzionali, come il caso di un feto plastinato originario dell'Università di Zurigo, custodito in una scuola professionale di Berna e successivamente alienato da un docente a un privato. Un episodio che evidenzia la fragilità dei protocolli di tracciamento dei reperti scientifici e la facilità con cui la morte può essere trasformata in merce. E non si esclude nemmeno, purtroppo, che possa esserci anche un giro di profanazioni di tombe a alimentare quel mercato.

Intanto, sul fronte delle concretezze e delle indagini in Italia sul caso Pamela Genini, c’è da segnalare l’ennesimo colpo di scena voluto da Francesco Dolci. Il sedicente ex fidanzato di Pamela, infatti, nei giorni scorsi ha interrotto i suoi rapporti con la legale che lo aveva assistito fin qui. Poco prima aveva nominato come consulente anche l’ex generale dell’Arma, Luciano Garofano. Ma anche con Garofano è durato tutto molto poco: fine della collaborazione a neanche tre settimane dall’accordo. Dolci ha revocato l’incarico anche alla legale Eleonora Prandi e ha nominato un nuovo pool composto dall’avvocato Pierpaolo Cassarà del Foro di Tivoli, dall’investigatore Ezio Denti e dal genetista Marzio Capra (già in prima linea come consulente della famiglia Poggi nel delitto di Garlasco). Il commento di Dolci al Corriere della Sera? Eccolo: “Solo un cambio di strategia difensiva”.