Caso Pamela Genini: per Francesco Dolci va sempre peggio? La strana rottura con l’avvocato e una nuova accusa

Anche perché il fronte investigativo si è sdoppiato, prendendo una piega pure contabile. Non c'è più solo l'ombra nera della profanazione della tomba di Pamela Genini a Strozza. Quella salma violata, il loculo forzato e la testa della ventinovenne – trucidata a Milano dall'ex Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 con oltre settanta coltellate – che ancora non si trova, nonostante le ricerche nelle proprietà rurali dell'uomo. Dolci nega tutto. Urla al complotto. Dice che il coltello nel garage ce l'ha messo qualcun altro violando il suo domicilio. Ma intanto il Ris cerca. E ogni tanto trova pure. Solo che mentre si attende la scienza dei Carabinieri, arriva la Finanza. La pm Chiara Monzio Compagnoni ha ripreso in mano un vecchio filone per bancarotta fraudolenta e frode fiscale, accelerando i tempi vista la scadenza imminente delle indagini.

Risultato? Un interrogatorio di quattro ore il 2 luglio scorso. Da una parte A.B., quarantaquattrenne ex titolare di un'impresa di montaggi industriali di Bergamo fallita nel luglio 2023. Dall'altra Dolci, a capo di un'impresa edile che nei fatti contava zero dipendenti. Il gioco secondo l'accusa era elementare: l'azienda di A.B. aveva bisogno di contanti in nero per pagare gli straordinari estivi degli operai; Dolci emetteva fatture false per operazioni inesistenti, per un totale di 394 mila euro tra il 2020 e il 2023. Riceveva i bonifici, prelevava il contante (circa 269 mila euro) e lo restituiva all'amico, trattenendo per sé una robusta percentuale. Tutto registrato e, a quanto si dice, pure tutto ammesso da A.B. davanti al legale Pietro Biancato.