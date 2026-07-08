Fate sul serio? Con tutto quello che c’è in giro l’Ordine dei giornalisti se la prende di nuovo con Matteo Gracis (colpevole di libertà di stampa)

Detto questo, per quelle stesse opinioni, che tali restano, Matteo Gracis è stato richiamato per l’ennesima volta dall’Ordine dei giornalisti del Veneto. Stando a quanto riporta Gracis la contestazione è chiara: Mi avvisano che potrebbero concretizzarsi delle violazioni deontologiche in quanto l’articolo potrebbe essere “considerato un attacco alla libera stampa” a causa di questi passaggi: “stampa marcia e complice di un genocidio”, “propaganda becera e un giornalismo zerbino di politica e multinazionali”, “di fronte a tutto questo SCHIFO, si indignano per un innocuo tafferuglio, risolvibile con un secchio di vernice bianca”.

Ora, davvero l’Ordine ha di questi problemi? In Italia, dove le querele temerarie sono all’ordine del giorno, dove colossi economici possono denunciare per decine di migliaia di euro i giornali (e i giornalisti), anche i più piccoli, anche gli indipendenti, portando avanti cause di anni, dove le conferenze stampa sono blindate e preconfezionate, dove i potentati sono inamovibili, e dove le nuove generazioni non possono quasi mai aspirare a una stabilità lavorativa seria, l’Ordine ha come primo pensiero quello di richiamare i suoi stessi contribuenti (sì, perché ovviamente per fare il giornalista devi essere iscritto all’Ordine e per essere iscritto all’Ordine devi pagare una tassa ogni anno) per via dello stile, perché di questo si parla, accesso di un articolo? E dunque, per scongiurare un presunto “attacco alla libera stampa” lanciano a Gracis un avvertimento che è, di fatto, un attacco alla libera stampa (visto che Gracis è criticabile ma libero).