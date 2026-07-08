Radio Radicale, il Partito fa fuori Flavia Fratello dopo 7 anni alla conduzione della rassegna Stampa e regime, parla Matteo Hallissey: “La scelta del segretario Turco impoverisce l’offerta”

Radio Radicale non è mai stata una radio come le altre. Nata nel 1975 per volontà di Marco Pannella e del Partito Radicale, si è costruita in cinquant'anni una identità unica nel panorama italiano. Trasmette integralmente le sedute parlamentari, molti dei processi più importanti della nostra storia, conferenze, interviste, audizioni, con la convinzione — quasi ideologica, nel senso migliore del termine — che l'informazione debba essere messa a disposizione dei cittadini così com'è, senza filtri, senza tagli, senza qualcuno che decida al posto loro cosa contava sapere e cosa no. Il sottotitolo è già di per sé eloquente: “Conoscere per deliberare”. È il motivo per cui generazioni di ascoltatori l'hanno considerata, prima ancora che una radio di partito, un presidio di pluralismo: un posto dove si potevano ascoltare voci diverse, spesso in contraddizione tra loro, senza che nessuna prevalesse per decreto editoriale. Dentro questa storia si inserisce a pieno titolo “Stampa e Regime”, la rassegna stampa quotidiana. Fondata da Massimo Bordin e diventata negli anni LA rassegna stampa per antonomasia nel giornalismo radiofonico italiano, si è retta a lungo su un principio semplice quanto rivoluzionario per il genere: più voci, non una sola, si alternavano al microfono, ciascuna con la propria lettura dei giornali, il proprio taglio, la propria sensibilità.

Ora quell'architettura cambia. Da settembre Stampa e Regime avrà un solo conduttore nei giorni feriali, Alessandro Barbano — giornalista bravissimo e di lungo corso, sia chiaro, ex direttore del Mattino e del Messaggero — mentre il weekend resterà affidato a Marco Taradash e Marco Cappato. La decisione è dell'editore, cioè del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, e comporta l'uscita di scena di Flavia Fratello, che dal 2019 era una delle voci storiche del programma. Lo ha annunciato la stessa Fratello sui social, con un tweet lungo e misurato ma tutt'altro che reticente. Definisce la scelta “del tutto legittima”, ma non la condivide, e la legge in una chiave che va oltre la semplice riorganizzazione dei turni, la scelta, dice, è politica. Fratello ripercorre gli anni sui titoli dei giornali come “un'eredità pesantissima” raccolta dopo Bordin, ringrazia colleghi, tecnici, i direttori che si sono succeduti, e chiude: “non perdiamoci di vista”.