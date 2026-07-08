L’intervista ad Aurora Simoncini, moglie del pentito Ferdico: “Qualsiasi sia il suo destino, io sono con Marco. Mia figlia mi chiede perché il papà non c’è al suo compleanno”

Alla prima deposizione di Marco Ferdico per il delitto Boiocchi c’è anche Aurora Simoncini, sua moglie. Marco racconta tutto quello che ha preceduto l’omicidio, la preparazione, gli errori e le lacune della ricostruzione di Andrea Beretta. Va dritto, ricorda date e luoghi. Durante una pausa, Aurora esce dall’aula e noi la raggiungiamo per fargli qualche domanda. Pubblichiamo l’intervista oggi e le sue parole, alla luce del pentimento di Ferdico, acquisiscono tutto un altro peso. Oggi è anche il giorno di un’altra udienza. Parlerà ancora Marco, forse anche suo padre Gianfranco e Pietro Andrea Simoncini. “Ai nostri figli abbiamo detto la verità, perché noi pretendiamo che loro dicano la verità”. Aurora Simoncini ha sposato Marco Ferdico, insieme a lui ha fatto due bambini e il secondo, chiamato Antonio in onore di Totò Bellocco, è nato quando suo padre era già in carcere. In Tribunale, durante una pausa dell’ultima udienza, prima che Marco maturasse la decisione di collaborare con la giustizia, avevamo intervistato proprio sua moglie Aurora. Ora le cose sono cambiate: l’ex capo ultrà della curva Nord è collaboratore di giustizia. Una prospettiva che sia Aurora che lo stesso Ferdico avevano escluso: “Si farà il carcere con dignità”, ci aveva detto la moglie. Marco avrà fatto i suoi calcoli, valutato i pro e i contro della collaborazione: sa che potrà avere degli sconti di pena importanti. Del resto ha due figli piccoli fuori, lui ha già 40 anni e i piccoli lo vedranno libero solo tra molto tempo. Le sue dichiarazioni fatte ai pm cambiano le cose anche dal punto di vista processuale. Durante gli interrogatori, infatti, ha detto delle cose pesantissime su Andrea Beretta, Mauro Nepi, i collegamenti tra Milano e la Calabria; ha parlato della curva Sud e di Luca Lucci, con cui per la finale di Champions del 2023 avrebbe fatto affari per 150mila euro e che pare avesse Rosario Trimboli come referente delle cosche. La decisione di collaborare ha delle conseguenze sulla sua situazione ma soprattutto su quella dei suoi cari: Aurora è sotto protezione con i figli e con ogni probabilità la suocera, Francesca Macrì, avrà lo stesso trattamento. Il pentimento arriva a due giorni dalla prossima udienza del processo per l’omicidio Boiocchi. A parlare sarà sempre Marco.