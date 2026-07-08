L’intervista ad Aurora Simoncini, moglie del pentito Ferdico: “Qualsiasi sia il suo destino, io sono con Marco. Mia figlia mi chiede perché il papà non c’è al suo compleanno”

Alla prima deposizione di Marco Ferdico per il delitto Boiocchi c’è anche Aurora Simoncini, sua moglie. Marco racconta tutto quello che ha preceduto l’omicidio, la preparazione, gli errori e le lacune della ricostruzione di Andrea Beretta. Va dritto, ricorda date e luoghi. Durante una pausa, Aurora esce dall’aula e noi la raggiungiamo per fargli qualche domanda. Pubblichiamo l’intervista oggi e le sue parole, alla luce del pentimento di Ferdico, acquisiscono tutto un altro peso. Oggi è anche il giorno di un’altra udienza. Parlerà ancora Marco, forse anche suo padre Gianfranco e Pietro Andrea Simoncini. “Ai nostri figli abbiamo detto la verità, perché noi pretendiamo che loro dicano la verità”. Aurora Simoncini ha sposato Marco Ferdico, insieme a lui ha fatto due bambini e il secondo, chiamato Antonio in onore di Totò Bellocco, è nato quando suo padre era già in carcere. In Tribunale, durante una pausa dell’ultima udienza, prima che Marco maturasse la decisione di collaborare con la giustizia, avevamo intervistato proprio sua moglie Aurora. Ora le cose sono cambiate: l’ex capo ultrà della curva Nord è collaboratore di giustizia. Una prospettiva che sia Aurora che lo stesso Ferdico avevano escluso: “Si farà il carcere con dignità”, ci aveva detto la moglie. Marco avrà fatto i suoi calcoli, valutato i pro e i contro della collaborazione: sa che potrà avere degli sconti di pena importanti. Del resto ha due figli piccoli fuori, lui ha già 40 anni e i piccoli lo vedranno libero solo tra molto tempo. Le sue dichiarazioni fatte ai pm cambiano le cose anche dal punto di vista processuale. Durante gli interrogatori, infatti, ha detto delle cose pesantissime su Andrea Beretta, Mauro Nepi, i collegamenti tra Milano e la Calabria; ha parlato della curva Sud e di Luca Lucci, con cui per la finale di Champions del 2023 avrebbe fatto affari per 150mila euro e che pare avesse Rosario Trimboli come referente delle cosche. La decisione di collaborare ha delle conseguenze sulla sua situazione ma soprattutto su quella dei suoi cari: Aurora è sotto protezione con i figli e con ogni probabilità la suocera, Francesca Macrì, avrà lo stesso trattamento. Il pentimento arriva a due giorni dalla prossima udienza del processo per l’omicidio Boiocchi. A parlare sarà sempre Marco.
“Mia figlia mi ha chiesto perché il papa non viene al compleanno, perché non viene alla recita. Perché perché perché. È veramente… mi auguro che questo sia un motivo valido per il quale lei faccia grandi cose e che lui (il figlio maschio, Antonio, ndr) non prenda la strada che ha intrapreso il padre. Mi auguro che spicchino il volo il più lontano possibile, perché questa è una realtà che non fa per loro. Dirò loro di andare via. La vostra intelligenza, che è la stessa che ha vostro padre, usatela in maniera differente”. Nonostante tutto, però, il suo sentimento nei confronti di Marco è rimasto lo stesso: “Non riesco ad essere incazzata con lui. Sicuramente non sono contenta quando io e lui parliamo da soli, ma lo trovo un amore fantastico. L’ho scelto. Sono stata con te quando le cose andavano bene, sono oggi con te quando le cose stanno andando in frantumi. Io ti ho scelto quando c'era il dolce, ora mi prendo tutto l’amaro, anche tra 30 anni”.
Dall’inizio dell’inchiesta a Milano e in certi ambienti sono circolate delle voci su presunte crisi, questioni personali intrecciate a quelle criminali, di un rapporto tra Aurora e Marco che era diventato complicato: “Non abbiamo mai litigato per tradimenti, mai. Abbiamo litigato perché quando è nata mia figlia non accettavo più determinate situazioni. Non in casa mia”. Marco lo ha ammesso candidamente in aula: quando si faceva di cocaina spariva per giorni, nessuno sapeva dove trovarlo, era difficile da gestire. Suo padre Gianfranco provava a tenerlo sotto controllo ma niente: era la sua vita da capo ultrà. “Mia figlia non deve vedere queste cose”, dice Aurora, “non deve nemmeno sapere che esistono. Quindi tu conciato in quel modo in casa mia non entri, vai via, punto. Mia figlia non ti può vedere buttato in un letto tutto il giorno o non sapere neanche dove sei. La bambina deve imparare le cose giuste, non queste porcherie”. Il legame però rimaneva intatto, nonostante tutto: “Ripeto, non l'ho mai abbandonato. Piuttosto lasciavo la bambina ai miei suoceri o ai miei e io scappavo da lui. Sono sempre scappata da lui. Qualunque problema avesse, io sono sempre scappata da Marco”.
Una storia cominciata “per puro caso”, con una “richiesta su Instagram, un messaggio, appuntamenti dove io non sono andata perché comunque aveva 35 anni, non era facile andare da mia mamma a dire una cosa così. Quindi avevo voglia di vederlo, di conoscerlo, ma c'era anche qualche paura”. Aurora viene “da un contesto molto ristretto, serio, dove se esci con un uomo ci deve essere una persona che ti accompagna in macchina, non ti vedi senza che la famiglia lo sappia”, quindi una persona che arriva da Milano, dalla curva Nord dell’Inter, non era scontato trovasse una buona accoglienza: “Se un giorno tutti avessero saputo di noi, da un momento all'altro Marco avrebbe potuto lasciarmi e tornare a Milano: non è quagliato, non è successo niente”. E però, allo stesso tempo, “c'è stata effettivamente la voglia e la curiosità di conoscerlo. E quando conosci Marco, io che ho conosciuto Marco… io sono l'unica a conoscerne la purezza, quello che c'è qui”, si punta il dito sul cuore mentre parla. Arriva il Covid, il calcio a Soriano smette di essere un impegno per Marco, torna su a Milano: “‘Io arrivo da un altro ambiente’, mi dice, ‘che cosa faccio qui da solo tutto il giorno?’”. E a quel punto Ferdico le propone di salire insieme, “non ci ho pensato due volte, sono andato da mia mamma e le ho detto: questa sera vado via”. Aurora aveva 16 anni.
“Abbiamo fatto due figli, sono qua e ci sono sempre stata. Io ancora oggi quando lo vedo ho le farfalle nello stomaco, come la prima volta”. Si vede, e la stessa cosa vale per lui. “Io sono la sua bimba, che sta crescendo, in qualche modo, con questa storia. Io sono innamorata follemente della sua persona, è un uomo splendente, davvero. Potrei avere altri uomini qua fuori, ma nessuno è lui. Le sue mani, la sua voce, i suoi modi: non voglio nessuno nella mia vita che non sia Marco. Marco, punto. Sto crescendo i nostri figli, mi divido tra Milano e la Calabria, non abbiamo una dimora fissa, però saremo qua”. Gli sconti di pena, per quanto corposi, non cambieranno il fatto che Ferdico uscirà tra molti anni. Anche su questo, Aurora risponde con nettezza, prima di andarsene: “Va bene così. Qualsiasi sia il suo destino, siamo con lui”.