La versione di Marco Ferdico: parla la mente che ha studiato l’omicidio Boiocchi. Racconta gli ultimi dieci anni di curva Nord e attacca Nepi: “È lui il fomentatore”. E alla famiglia di Vittorio: “Non chiedo scusa”

Marco assume un ruolo più definito in curva nel 2022. Sfrutta le caratteristiche mostrate in aula: sa parlare, ha una presenza forte. Comincia a essere l’uomo social della tifoseria, il volto della Nord. Racconta questa storia come se l’avesse sentita mille volte, si ferma solo per bere e chiedere una caramella per sciogliere il discorso. Per il resto, va come un treno, senza sosta, apre parentesi che chiude dicendo “magari dopo ne parliamo”. Si sofferma su un passaggio dal forte valore simbolico e sostanziale: il 12 maggio 2022 Inter e Juventus sono in finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Vincono i nerazzurri 4-2 ai supplementari con gol di Barella e Calhanoglu e una doppietta di Perisic. A fine partita i giocatori vanno sotto il settore degli ultras interisti. In balaustra c’è sempre Marco Ferdico, il quale si sporge in avanti verso Bastoni che gli dà la maglia: “Questa maglietta sarà fondamentale nell’omicidio di Vittorio Boiocchi”. Nel codice ultras una maglietta è ben di più di un cimelio: è il segno del riconoscimento. Gli Irriducibili infatti la vogliono e la chiedono a Marco, che viene difeso dall’intervento di Renato Bosetti, altro leader di curva Nord, e alla fine riesce a tenersela. Su quanto accaduto al Tenconi e lo scontro tra Boiocchi e Beretta non sa dire molto, ha solo la versione riferita da Mauro Nepi e Andrea. Simile anche il ricordo del viaggio a Roma per la commemorazione di “Diabolik”: ci sono tanti membri della curva, “tutti drogati”, si fanno di coca dietro nel furgone mentre Andrea e Marco stanno davanti. “Beretta era uno che quando arrivava si spostavano i tavolini”. Aveva carisma. Con lui è meglio stare in pace. E in fondo è un vecchio amico, sono cresciuti giocando a calcio insieme. Quel viaggio a Roma è l’occasione per ricostruire un rapporto. Così accade.