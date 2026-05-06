Ma che mina di intervista ha fatto Fagnani a Belve Crime? Parla Rina Bussone, ex compagna del killer di “Diabolik”: gli occhi tatuati “per guardarsi le spalle”, la vita estrema con Calderon, le rapine, la figlia “battezzata” dal boss

Francesca Fagnani a Belve Crime ha tirato fuori una grande esclusiva intervistando Roberto Savi, “il killer della Uno Bianca”. Era la prima volta che il leader della banda accusata di 23 omicidi e circa 100 ferimenti parlava fuori dalle aule dei Tribunali. Ma l’altra bomba riguarda il mondo ultras criminale romano: in studio era presente Rina Bussone, ex criminale, rapinatrice (“la migliore di Roma”), collaboratrice di giustizia (ritenuta solo in parte credibile) ed ex compagna di Raul Calderon, l’uomo condannato in primo grado come responsabile dell’assassinio di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, narcos e capo della curva Nord laziale. A processo, Bussone ha indicato Leandro Bennato, “il Biondo”, uomo ritenuto vicino a Michele Senese, “O Pazz”, boss del clan che controlla la Capitale, come il mandante dell’omicidio, pagato, secondo la ricostruzione della donna, 100mila euro. “Piscitelli? Sapevo chi era ma non l’ho mai conosciuto”. Un’intervista di cui Calderon non sarebbe stato informato e che va a fondo in questa storia. “Io e Raul siamo stati complici in tutto, facevamo tutto insieme”, “ci siamo tatuati i nostri occhi, io sulla mia spalla e lui sulla sua, proprio perché simboleggiava che noi ci guardavamo sempre le spalle”, ha raccontato. Il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti il killer di Diabolik raggiunge il capo ultrà alle spalle, freddandolo con un proiettile alla nuca. Calderon avrebbe poi confessato di essere l’autore dell’omicidio proprio a Bussone, di aver sparato con una 9x21. Quel giorno, chiede Fagnani, “lei continua a passare il pomeriggio con lui, come se niente fosse?”. E Bussone: “Il danno era stato fatto, non potevo tornare indietro, tanto valeva andare avanti”. Probabilmente non è l’unica vicenda di cui la collaboratrice è a conoscenza, “ho condiviso tantissimi anni con Raul, quindi…”.