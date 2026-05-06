L’Avvocato dell’Atomo smonta le balle sul nucleare di Bonelli a Pulp Podcast: il fact-checking su MOW

La tesi di Bonelli è che le rinnovabili siano sufficienti per coprire il fabbisogno energetico italiano. Dal punto di vista tecnico, è condivisibile e realistica?

No, non è una tesi condivisibile né realistica, soprattutto se applicata all'Italia. Esistono paesi che viaggiano con praticamente il 100% di energia rinnovabile, ma sono tutti paesi che fanno almeno il 70% con fonti rinnovabili stabili, quali idroelettrico e geotermico. Altri paesi hanno situazioni favorevoli, ma non arrivano al 100%, come la Danimarca o il Portogallo. In Italia, dove abbiamo un Paese molto grande con una domanda industriale molto elevata, abbiamo poco vento perché le Alpi bloccano le correnti continentali, siamo un Paese montuoso e il sole ce l'abbiamo soprattutto al sud con l'industria soprattutto al nord. Lo scenario 100% rinnovabile è del tutto irrealistico.

Quindi la soluzione quale sarebbe? Quella che propone Boldrin, quindi del mix?

Sì, certo. Un mix equilibrato tra rinnovabili e nucleare, dove poi le specifiche percentuali di ciascuna fonte vanno viste in base a quello che è l'andamento della domanda giornaliera e stagionale e la sua evoluzione nei prossimi decenni, con l'elettrificazione della mobilità elettrica, dei riscaldamenti, la costruzione di data center e cose del genere.

Bonelli afferma che il problema del nucleare è che non stabilizza la rete, perché non è modulabile e non può intervenire sugli sbalzi. Può spiegare prima di tutto cosa significa tecnicamente e se è vero?

Qua Bonelli fa un errore, devo dire, abbastanza grossolano, nel senso che confonde la modulazione di potenza con la stabilizzazione. La modulazione di potenza ha a che fare con la potenza di produzione di un determinato impianto e serve a seguire il carico: ci sono dei momenti in cui la domanda di energia è più bassa, altri in cui è più alta; ci sono dei momenti in cui magari le fonti rinnovabili producono di più e allora io voglio diminuire l'output di un reattore nucleare o di una centrale a gas per fare spazio alle fonti rinnovabili, poi quando il sole tramonta voglio risalire con la potenza. Questa è la modulazione, e il nucleare lo fa benissimo, come ho dimostrato anche nel mio reel su Instagram mostrando i reattori francesi e le loro rampe. Poi che non sempre sia la scelta più conveniente farlo, questo è un altro discorso: se una centrale nucleare e una a gas sono entrambe disponibili, è più conveniente modulare quella a gas, ma non perché quella nucleare non possa farlo.

Questa cosa non c'entra assolutamente nulla con la capacità di un impianto di assorbire gli sbalzi della rete, che sono sbalzi che si verificano in frequenza o in tensione. Noi abbiamo un sistema che viaggia su corrente alternata: questo significa che la differenza di potenziale oscilla tra un minimo e un massimo e il numero di oscillazioni è fisso a 50 Hz, 50 oscillazioni al secondo. Anche l'ampiezza delle oscillazioni è fissa — la corrente è a 220 volt, lo sappiamo tutti. Gli sbalzi possono essere sbalzi di frequenza, quindi oscillazioni troppo rapide o troppo lente, oppure sbalzi di tensione, per cui invece di essere tra +330 e -330 (che producono quel valore efficace di 220), salgono troppo o troppo poco.

Questi sbalzi non hanno nulla a che vedere con la potenza. Il nucleare è in grado di fornire resilienza alla rete più di altre fonti perché per intervenire su questi sbalzi servono dei sistemi di compensazione, che hanno bisogno di tempo per intervenire, anche solo pochi secondi. La fonte nucleare, così come le fonti convenzionali, fornisce al sistema quella che si chiama inerzia: avendo una turbina che ruota, quando c'è una disruption la turbina non si ferma immediatamente, continua a ruotare per inerzia, proprio come un volano. Questa inerzia è quella che dà il tempo ai sistemi di stabilizzazione di intervenire.

Le centrali nucleari, avendo potenze normalmente molto grandi, sono quelle che forniscono maggiore inerzia. Quindi aiutano eccome a stabilizzare la rete, tanto che il blackout spagnolo non ha contagiato la Francia: c'è stata una reazione a catena di impianti che si staccavano, ma si è fermata in Francia, proprio perché lì gli impianti hanno assorbito l'onda e sono intervenuti i sistemi di compensazione bloccando il blackout. Ma questa cosa non ha nulla a che vedere con la modulazione di potenza: sono due concetti completamente diversi.