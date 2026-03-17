Giorgia Meloni a Pulp Podcast dimostra che Fedez è diventato più rilevante di Bruno Vespa. E che la nuova tv è YouTube (anche grazie a Corona?)

La notizia l'aveva già spifferata in mattinata Il Fatto Quotidiano, in un articolo a firma di Marco Lillo e Giacomo Salvini: i due giornalisti avevano definito la presenza della Meloni al podcast come "arma della disperazione", nel tentativo di battere il no che, nei sondaggi, aveva superato il si. Per riuscirci dunque, il Presidente del Consiglio avrebbe registrato la puntata già domenica: il rilascio giovedì, a soli tre giorni dal referendum, avrebbe infatti assicurato viralità alla presenza della Meloni. Cosa che, in effetti, sta già succedendo anche solo con l'ufficializzazione da parte dei diretti interessati.

Qualcuno si chiede ironicamente come mai la Meloni abbia scelto proprio il podcast di Fedez, ricordando vacanze su yacht politicamente vicini e mancanza di conferenze stampa. Ma lasciamo da parte le dietrologie e atteniamoci ai fatti: i fatti sono che per la prima volta, il Presidente del Consiglio ha scelto un podcast per la campagna referendaria, di fatto sancendo che quel canale alternativo che era YouTube, ora è diventato parte del sistema. Il palazzo entra ufficialmente nel web, andando in cerca di tutto quel pubblico che frequenta lidi non televisivi: cioè i più giovani, che è più facile abbiano sentito parlare di Fedez anziché di Bruno Vespa. Quelli che i contenuti li fruiscono per segmenti, per reel virali e la liturgia televisiva non sanno nemmeno cosa sia.

Chissà che a far guardare ai canali YouTube sotto una nuova luce, non sia stato l'effetto generato dai video di Corona che, con tutte le dovute differenze, hanno dimostrato che potenza di fuoco possano avere contenuti di questo genere.