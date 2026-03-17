La grande fuga: i giovani abbandonano Forza Italia e vanno in Futuro Nazionale di Vannacci, ma non erano liberali? La “soffiata” verso l’estrema destra

E no, i giovani poi, così qualcuno diceva, son sempre più radicali degli anziani, tendenzialmente più moderati, data l'esperienza. E in più i giovani necessitano di una guida, un mentore, che sia in un contesto internazionale infuocato come quello attuale, di un uomo d'azione. Quell'uomo è Vannacci che da buon generale ha calcolato bene il tempismo della sua discesa in campo. Complici gli scivoloni di Tajani alla miss Italia sulla guerra in Iran, i droni alle finestre di Dubai e l'impulsività dell'inclusione massiva di giovani militanti senza badare alla loro preparazione e, soprattutto, al loro sincero orientamento politico. Una lezione da tenere presente per il raggiante futuro di FI giovani, che a quanto pare, nonostante tutti gli sforzi per arricchire l’avvenire di tanti militanti di belle speranze, ha fatto il lavoro sporco per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che, semplicemente restando fermo in un angolo a destra si è collocato esattamente sotto l'imbuto attraverso il quale, tutti gli eccessi e le imperfezioni accomunate da un minimo comun denominatore, scivoleranno nelle sue forti braccia di buon Generalone.