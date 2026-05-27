La nuova Ferrari Luce elettrica fa incazzare tutti, soprattutto la borsa (-7%), ma Elkann ha un piano per Stellantis (c’entrano Wall Street, ma soprattutto Pechino) e dovrete aspettare il 2030 per capire se avrà ragione o no

John Elkann si muove tra America e Cina e il baricentro dettato dai due grandi eventi dell’ultima settimana dei colossi del suo gruppo, Stellantis e Ferrari. Il piano industriale del quarto produttore d’auto al mondo e la presentazione di Ferrari Luce raccontano di un nuovo percorso che si sta strutturando mossa dopo mossa. E che per esser letto va visto dalla fine, evitando conclusioni affrettate. Il crollo in Borsa (-7%) di Ferrari dopo la presentazione di Luce è stata vista come una bocciatura del mercato del nuovo design e del veicolo elettrico del Cavallino, ma urge leggere le questioni in prospettiva. Il titolo Ferrari è sull’ottovolante da almeno un anno, e Maranello ha perso un terzo del suo valore da maggio 2025 a oggi, ma in Borsa vale ancora 56 miliardi di euro, più del doppio di Stellantis. Ferrari segue dinamiche da titolo luxury e Gabriel Debach, Market Analyst di eToro, invita a non leggere prematuramente i dati dopo che il design di Luce non ha convinto una vasta fetta del pubblico: “Il vero tema sembra essere il design, non tanto il motore o la tecnologia. Perché nel lusso estremo l’estetica non accompagna il prodotto. È il prodotto. È la capacità di far innamorare al primo sguardo. E oggi quel colpo di fulmine, per molti, non è scoccato". Ma "un prodotto esteticamente divisivo non è necessariamente un prodotto sbagliato. Il Purosangue divise l'opinione alla presentazione, con critiche forti sulla rottura col DNA Ferrari. Poi ha esaurito la produzione", e questa è la scommessa dell'azienda di Elkann guidata da Benedetto Vigna: sfondare nel nuovo El Dorado atteso dell’auto elettrica, la Cina.

Per il giornalista economico Trung Tphan “la Cina non è solo un mercato importante per Ferrari (circa il 12% delle vendite), ma le donne rappresentano il 26% di queste vendite, la quota più alta al mondo”, mentre il finanziere Robert Sterling ricorda che “a livello mondiale, la Cina è di gran lunga il più grande mercato per i beni di lusso (orologi svizzeri, gioielli, alta moda, ecc.), rappresentando almeno il 30% delle vendite globali. Ed è un mercato particolarmente cruciale per marchi di veicoli ultra-lusso” come Ferrari.