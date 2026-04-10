Palantir e non solo: Elkann fa asse con i big della tecnologia

All’ombra del nuovo complesso militare-industriale-tecnologico, però, c’è un mondo ben più ampio di applicazioni tecnologiche con chiare ricadute industriali, produttive e civili di cui è interessante parlare. Per la precisione, Stellantis collabora con Palantir dal 2016 e utilizzerà per altri cinque anni il sistema Foundry per ottimizzare i flussi di dati, governarli al meglio e continuare un processo di razionalizzazione iniziato nel 2016 dopo lo sviluppo di Fiat Chrysler Automobiles e proseguito dopo l'integrazione tra Fca e i francesi di Psa. L’azienda italo-franco-americana, dunque, ha scelto Palantir prima che diventasse la Palantir che conosciamo oggi. In tal senso, per un colosso dell’automobile oggi chiamato a cercare marginalità ed efficienza in ogni fase di un processo industriale sfidato da concorrenze di prezzo e di prodotto su ogni parte della catena del valore appare difficile rinunciare ad apparati di intelligenza artificiale capaci di garantire processi decisionali più rapidi e operativi.

Di Palantir e della visione di Thiel e Karp tutto si può dire, e certamente la nuova era del capitalismo tecnologico e militare sviluppato all’ombra del Pentagono, che di recente ha indicato proprio nell’azienda in questione un partner prioritario, apre diversi interrogativi. Verrebbe però da dire anche che in questa fase di accesa competizione globale non esiste nessun conglomerato e nessun potentato economico-tecnologico che non abbia avuto forme di partnership e cooptaizone da parte degli apparati federali Usa e, più in generale, da parte delle grandi potenze. Per Palantir, peraltro, Stellantis contribuisce a una crescita della quota di ricavi imputabili non a servizi al settore pubblico ma a imprese commerciali che nel 2025 ha raggiunto il 46,5% del totale, oltre 2 miliardi di dollari. Nella galassia Elkann-Exor, del resto, il gruppo di Karp è in campo anche come partner nientemeno che di Ferrari, con l’ultima sinergia rinnovata nel 2022. Questo racconta di un legame che non nasce ora, e che nel caso di Elkann ha avuto un passaggio importante il 7 giugno 2018, quando a Torino Talent Garden organizzò un evento della Fondazione Agnelli in cui Thiel fu ospite di una scuola di imprenditoria assieme a Reid Hoffman (fondatore di LinkedIn) e Xavier Niel (fondatore di Iliad). Muoveva allora i primi passi la galassia finanziaria che oggi anima il mondo di Vento, il venture capital presieduto proprio da Elkann e che a marzo ha celebrato i suoi primi dieci anni, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico del sistema-Paese e il rafforzamento della capacità di fare impresa in Italia.