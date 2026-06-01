Delitto di Garlasco: De Rensis, De Giuseppe e Marchetto indagati? Sì, ma la bomba è l’intercettazione del padre di Andrea Sempio: “quella bionda lì” , “testimone contro di te”

Le frasi sono confuse e andrebbero ascoltate, visto che così sono riportate nel brogliaccio e nella richiesta di proroga delle intercettazioni, ma a contestualizzarle, in quella stessa richiesta, sono proprio i Carabinieri di Pavia. “Il padre Giuseppe, parlando con il figlio Andrea, dice di aver detto alla moglie che potrebbe esserci una ragazza bionda le cui dichiarazioni potrebbero metterlo in difficoltà – si legge nel documento – Pur non essendo chiaro il significato delle battute, è ragionevole ritenere che Giuseppe possa far riferimento ad un recente articolo di stampa”. Quale articolo? Non è specificato, ma il contenuto riguarderebbe l’ormai famosa testimonianza ritrattata di Marco Muschitta Demontis. “Si rileva come il figlio Andrea – si legge ancora in quel passaggio della richiesta (foto sotto) – non appena il padre abbozza quel tema, zittisca il padre, temendo forse di essere intercettato”.

Quale sia stato, poi, l’indirizzo preso dalla Procura della Repubblica di Pavia è noto, anche se l’impressione ormai di tutti è che le indagini sul delitto di Garlasco chiuderanno davvero solo a settembre e non senza colpi di scena, così come, esattamente oggi, è chiaro pure quale sia stato il primo sviluppo dopo l’esposto presentato dall’avvocato Stefania Cappa alla Procura di Milano. Di sicuro, sia di Pavia che di Milano si parlerà ancora e, a questo punto, anche quell’intercettazione tra Giuseppe e Andrea Sempio dovrà essere spiegata.