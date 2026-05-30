Mamma e figlia avvelenate a Natale: malore e ricovero per l’anziana zia dopo l’escussione in Procura: E spunta pure un PC del mistero…

Sul fascicolo della Procura, infatti, i nomi scritti in copertina sono ancora quelli dei cinque medici che hanno avuto a che fare con Antonella e Sara nell’ultime ore della loro vita, ma si tratta, ormai, di mera forma. A breve saranno scagionati e è palese, quindi, che – seppure formalmente è contro ignoti che si continuerà a indagare – gli inquirenti hanno già concentrato intorno a pochissime figure i loro sospetti. Il reato per cui si indaga, adesso, è omicidio premeditato.

L’impressione è che si saprà qualcosa di più solo dopo la relazione finale degli accertamenti autoptici disposti e degli ulteriori accertamenti richiesti al Centro Antiveleni di Pavia. Intanto, mentre nella narrazione irrompe (diffida o non diffida) l’Istituto Agrario di Riccia, la notizia che tiene banco a Pietracatella oggi è un’altra: zia Isuccia, l’anziana che nei giorni delle feste natalizie aveva preparato e donato una torta ai Di Vita, convocata nei giorni scorsi in Procura, ha avuto un malore la sera stessa dell’escussione e dovrà essere trasferita in un ospedale in Puglia dopo che le sue condizioni di salute si sono pesantemente aggravate anche per via del forte stress.