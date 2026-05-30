30 maggio 2026

Mamma e figlia avvelenate a Natale: malore e ricovero per l’anziana zia dopo l’escussione in Procura: E spunta pure un PC del mistero…

30 maggio 2026

Zia Isuccia, l'anziana zia che nei giorni di Natale aveva preparato una torta per la famiglia Di Vita, si è sentita male dopo un pomeriggio passato a rispondere alle domande degli inquirenti. Lo stress, sicuramente, ha influito su un quadro generale già molto delicato.Intanto, sul fronte delle indagini, prende sempre più piede l'indiscrezione di un PC su cui si sarebbero concentrate le indagini e di cui nessuno, fino a ora, aveva mai parlato (ufficialmente)

Foto di: Ansa

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Dicono che l’Istituto Agrario di Riccia abbia già diffidato tutti a tutela del nome della scuola. Forse è per questo che è così difficile verificare l’indiscrezione che ha preso fortemente piede in queste ore in merito alle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita e secondo cui gli inquirenti della Procura della Repubblica di Larino e della Questura di Campobasso avrebbero concentrato le loro attenzioni su un nuovo PC . Non più, quindi, i soli dispositivi informatici già sequestrati e copiati nel contraddittorio (quindi con il coinvolgimento delle parti) , ma un PC che, stando a quanto si dice, apparterrebbe proprio all’istituto scolastico in cui insegna la prof di matematica, amica di lunga data di Gianni Di Vita, che è stata ascoltata nelle scorse ore, per la terza volta, dagli investigatori.

Quel PC è stato davvero sequestrato? E’ davvero stato oggetto di una qualche attenzione da parte degli inquirenti? La risposta a queste domande, per adesso, non c’è. O, almeno, non c’è in via ufficiale, anche se di quel computer, ormai, si parla con insistenza sia a Pietracatella e nel circondario, sia tra i colleghi che seguono la cronaca locale e che hanno, chiaramente, il polso del territorio. Tra l’altro, se quel computer è è stato oggetto di indagini, avrebbe potuto seguire un iter differente rispetto a quello di tutti gli altri di cui sono state già effettuate le copi forensi.

RicinaPietracatella

Sul fascicolo della Procura, infatti, i nomi scritti in copertina sono ancora quelli dei cinque medici che hanno avuto a che fare con Antonella e Sara nell’ultime ore della loro vita, ma si tratta, ormai, di mera forma. A breve saranno scagionati e è palese, quindi, che – seppure formalmente è contro ignoti che si continuerà a indagare – gli inquirenti hanno già concentrato intorno a pochissime figure i loro sospetti. Il reato per cui si indaga, adesso, è omicidio premeditato.

L’impressione è che si saprà qualcosa di più solo dopo la relazione finale degli accertamenti autoptici disposti e degli ulteriori accertamenti richiesti al Centro Antiveleni di Pavia. Intanto, mentre nella narrazione irrompe (diffida o non diffida) l’Istituto Agrario di Riccia, la notizia che tiene banco a Pietracatella oggi è un’altra: zia Isuccia, l’anziana che nei giorni delle feste natalizie aveva preparato e donato una torta ai Di Vita, convocata nei giorni scorsi in Procura, ha avuto un malore la sera stessa dell’escussione e dovrà essere trasferita in un ospedale in Puglia dopo che le sue condizioni di salute si sono pesantemente aggravate anche per via del forte stress.

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