Delitto di Garlasco: il soliloquio di Mattia Capra, zio Ermanno che vuole “incu*are tutti” e le “nuove” intercettazioni? Forse ora si spiega un perché…

Erano i primi di marzo, forse la fine di febbraio, e c’era arrivata una indiscrezione: a maggio ci saranno colpi di scena, ma le indagini si chiuderanno alla fine dell’estate. Forse direttamente a settembre. Quell’indiscrezione, però, era diversa da quelle che avevano tutti e l’avevamo riportata così, come qualcosa da prendere con le pinze in un momento delicatissimo delle indagini Tanto che poi, in effetti, il colpo di scena a maggio c’è stato, ma c’è stata pure – subitissimo – la chiusura delle indagini. C’era sembrata, piuttosto, una chiusura affrettata e adesso, forse, si spiega anche tutto e cosa potrebbe essere successo. Perché è di oggi la bomba sganciata da Panorama in cui si racconta, tra le altre cose, che la Procura della Repubblica di Pavia aveva in mano anche alcune intercettazioni fatte in casa Cappa. E, quindi, sapeva che a breve si sarebbe consumata una offensiva. Insomma, chiudere le indagini all’indomani della convocazione di Andrea Sempio del 6 maggio potrebbe essere stata una mossa per fissare qualcosa che, poi, avrebbe rischiato di essere messo in discussione prima ancora di poter arrivare a una qualche conclusione.