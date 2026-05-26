Delitto di Garlasco: impronte, controconsulenti e mercanti nel Sempio? Abbiamo chiesto a un podologo se e quanto un piede (e un’orma) può cambiare

“Sì, un piede cambia dimensioni nel tempo – ci spiega – ma detta così è un po’ troppo semplicistica. Un osso non si allunga, quindi è chiaro che la lunghezza del piede resta sostanzialmente la stessa dopo i 19 anni. Può esserci qualche cambiamento magari dovuto al movimento delle dita, ma parliamo di un nulla. Il discorso, invece, è sostanzialmente diverso se parliamo di larghezza del piede. Sulla larghezza i cambiamenti possono essere anche molto significativi. Insomma: cambiano tutti quei rapporti che sono legati ai compensi perché la meccanica che si sviluppa dai 19 anni se non corretta crea dei compensi anche se l’accrescimento osseo è completato”. Inevitabilmente, quindi, non è sempre la misura a cambiare, ma la calzata e questo può far sì che nel corso della vita ci si ritrovi anche con un diverso numero di scarpe. “Un piede – spiega ancora il dottor Panseri - non può diventare più lungo, ma semplicemente possono crearsi delle deformità per le quali una persona può prendere una scarpa più lunga, cioè un numero in più o dei numeri in più. Tutto lì. Poi io non sono al dentro delle vicende di Garlasco e quindi il mio è un discorso generale e non riferito al caso specifico”.

La risposta generale, però sembra valere anche per il caso specifico. E, anzi, spiega perché sul tavolo della Procura di Pavia sono arrivate consulenze così diverse anche se il piede preso in esame è lo stesso. Con il dottor Panseri che, però, ci tiene a precisare ancora. “Anche un importante cambio di peso determina una forma differente del piede. E, di conseguenza, anche una impronta differente da parte della stessa persona se prima pesava settanta kg e oggi ne pesa novanta. Nessuno di noi, a distanza di anni, lascia la stessa identica impronta del piede. Non sono un podologo forense e non voglio addentrarmi troppo, ma oggi ci sono strumenti e studi che consentono comunque anche di ricostruire in maniera precisa la storia della forma di un piede. Quindi, paradossalmente, non è così assurdo pensare che dalla forma di un piede di oggi e dalla sua impronta si possa risalire alla forma che aveva venti anni fa e quindi anche all’impronta che avrebbe lasciato”.