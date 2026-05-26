Ma cosa cazz0 vi avrà mai fatto di male Belen Rodriguez? I media la sciacallano, alimentando i commenti peggiori. Ricordatevelo al prossimo pippone contro 'l'odio social'

L'odio social è un tema reale, importante. Però c'è 'l'odio' che viene raccontato e sfruttato per scopi personali (leggasi pure 'commerciali', ndr), poi c'è quello vero. "Sei brutta", "Non mi piaci" è questione che noi tutti poveri stronzi abbiamo bene o male risolto sul finire delle medie. Qualcuno lo dice e lo dirà sempre, amen, andiamo avanti per la nostra comunque. E non siamo certo 'eroi'. Negli ultimi anni, invece, esistono soltanto sacre vittime: personaggi che hanno impostato la propria stessa 'fama' sulla lamentatio (a vanvera). E che ce l'hanno pure fatta a diventare 'qualcuno' nello showbiz. Grazie soprattutto a media amici e compiacenti che tengono tanto a 'mandare un bel messaggio', a insegnare l'empatia, il rispetto, le buone maniere. Ma da quale pulpito? Dal pulpito di chi s'avventa su qualunque tragedia, pubblicandone i dettagli più morbosi, senza il minimo scrupolo. Fa click, fa views, 'funziona'. Poi se è vero no, poco importa, intanto se magna. Non su tutti, però. Nella storia dello spettacolo internazionale, si contano tantissimi personaggi famosi finiti male 'all'improvviso'. Per storiacce di dipendenze o altre sciagure fatali di cui proprio nessuno s'era accorto prima. O ne aveva dato 'notizia'. Possibile mai? Infatti, non è possibile. Cosa mettere online e cosa no è, in primis, questione di scelta. Un management 'potente', rapporti di amicizia e tante altre quisquilie rendono certuni 'intoccabili', mentre altri da mandare al macello, non importa come e perché, 'la gente lo vuole/deve sapere". E questa urgenza di 'sapere', da dove arriva mai? Esatto, dai media stessi che decidono a monte di propinarla. Ciò vale per i vip tanto quanto per Garlasco. Tutto equivale a tutto, in questo non si fanno differenze. Ed è terribile. Perché, appunto, oggi ci ritroviamo di fronte a orde di Unni sui social che 'tifano' per una pronta finaccia di questa showgirl argentina, argomentando che, dopotutto, sarebbe una bella 'vittoria' per l'ex Stefano De Martino. Una rottura di maroni in meno per il prossimo conduttore di Sanremo. Bimbi, che cosa è? Un cazzo di derby? Tipo Inter-Milan e si esulta quando la squadra avversaria 'segna' (ovverosia tira le cuoia)? Coraggio, sono sicura che possiate essere un filo meglio di così.

Sono anni oramai che Belen Rodriguez, per esempio, viene raccontata come la peggiore. E non venitemi a raccontare che questo sia 'il prezzo della fama'. Perché Belen Rodriguez, oggi, non è più quella della 'farfallina' a Sanremo. Non la vediamo in tv tutti i giorni, solo ogni tanto. Intervistata, oppure al timone di programmi sul canale Nove che non sono, con tutto il rispetto, 'Che Tempo che Fa'. E allora come mai si continua a blaterare, sempre e soltanto male, di costei? Per rendere l'idea: un paio d'estati fa è diventato caso nazionale il fatto che avesse bisticciato con un benzinaio in Sardegna. Se ne parlò per settimane. E sono certissima che non stesse accadendo nient'altro di più rilevante nel mondo in quel periodo. Come no? Il punto è che la 'narrazione' di 'Belen fuori di capoccia' è l'unica che viene mediaticamente spinta e promulgata da tempo. Troppo tempo. Va in un'unica direzione: l'annientamento. Strano che oggi 'i social' la detestino, vero? Dopotutto stanno in giro soltanto voci che renderebbero subito simpatico lo stesso Hitler. Un esempio? Si mormora da anni che Belen si sarebbe 'messa in mezzo' al matrimonio della sorella Cecilia. Perché? Perché 'è una puttana', no? Lo sanno tutti. E perché lo sanno tutti? Da dove arriva tale granitica certezza? Dal fatto che, in una subdola maniera o in un'altra, i media lascino intendere, per quanto la riguarda, sempre la stessa cosa, a ripetizione: che è una puttana, non si ferma manco davanti alla sua stessa sorella, vedete? Chissà poi se sia vero ma non conta, la nomea è cementificata nella pubblica opinione quindi è come se fosse accaduto realmente, anzi, non sussistono dubbi.

Mentre questo bellissimo meccanismo procede senza sosta, diventa sempre più evidente un semplice fatto: Belen Rodriguez è stata lasciata sola. E chi ha intorno, prospettando magari di non 'poterci' più fatturar sopra tramite gli ingaggi televisivi della sua epoca d'oro, ora sceglie di guadagnarci comunque abbandonandola in pasto a qualsiasi rumor infame. Che porterà, è sicuro, a interviste esclusive, e ben pagate, su 'come sta adesso, Belen'. Risponderanno accoratissimi parenti, amici, cugini di terzo grado, piangendo in quache salottino tv. Tutta gente che, se Belen non fosse esistita, ora sarebbe in Argentina, mi dispiace, a vender stracci. Non sto dicendo che sia un business, non mi permetterei, ma 'ha senso', purtroppo, vero? E forse l'abbiamo già visto succedere tante volte, bevendoci ogni singhiozzo ostentato in tv e sui social. Ecco, magari stavolta si potrebbe intervenire un filo prima del peggio. Perché il peggio, come scenario generale, qui si sta preparando da un bel pezzo.