Retroscena dagli scontri ultras a Torino: “Il tifoso della Juve colpito? Si stava allontanando dai tafferugli. Una bottiglia non causa una ferita del genere”. L’ipotesi del lacrimogeno e la situazione nella curva bianconera

Cos’è successo veramente a Torino? La prima risposta, a caldo: una bottiglia lanciata da un ultras ha colpito alla nuca un altro tifoso, Marco Basoccu, trentaseienne legato al gruppo Viking 1986 bianconeri, finito in codice rosso all’ospedale Mauriziano e in seguito alle Molinetti, dove attualmente si trova in terapia intensiva. “Fuoco amico”, dicono. L’indagine è stata affidata al pm Paolo Scafi e solo alla fine capiremo come sono andate le cose e le responsabilità. Alcune immagini che stanno circolando mostrano un agente spara un lacrimogeno ad altezza rivedibile. Nessuno sta dicendo che sia quello il momento in cui Basoccu è stato colpito, ma quella resta una condotta pericolosa. Qualcuno che conosce la dinamica dei fatti di Torino dice: “Perché hanno fatto sfilare i due cortei in maniera così ravvicinata, con così poco tempo di distanza l’uno dall’altro? Credo che sia una gestione pessima di queste situazioni”. Anche perché di fatto “gli ultras non sono arrivati allo scontro”, ma i tafferugli sono stati “tra ultras e polizia”. “Chi era presente ha visto, e le immagini lo confermano, che alcuni agenti hanno sparato i fumogeni ad altezza uomo”. Ci sarebbe poi un’altra questione: “Il ragazzo è stato colpito alla schiena, cadendo in avanti. Lui già si stava dirigendo verso l’entrata dello stadio, allontanandosi quindi dal cuore degli scontri. Il sangue che è fuoriuscito dalla ferita non è compatibile con una bottiglia”. Quella comunque “è una zona piena di telecamere, le indagini non dovrebbero durare a lungo. Basta acquisire le immagini per riconoscere il responsabile”. Questo è stato un anno di scontri tra ultras in cui alcuni episodi sono esplosi in scontri aperti, come la guerriglia sull’A1 tra tifosi di Roma e Fiorentina che poi ha portato a daspo e limitazioni per le tifoserie. “Sono episodi prevedibili, la mancanza di preparazione è evidente”. Il sistema delle limitazioni a chiunque della punizione collettiva concretizzata nel blocco alle trasferte “è un modus operandi che conviene a tutti. Trovare l’ultras, il cattivo di turno, dà l’opportunità di identificare un nemico da punire”.