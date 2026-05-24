Rabbia ultras a Torino: un tifoso della Juventus è in codice rosso, sui social circola l’ipotesi del lacrimogeno. La curva bianconera si svuota e i granata tolgono gli striscioni per solidarietà

Torino brucia ancora. La passione dei tifosi si è trasformata in rabbia. L’aria in città è sporcata dal fumo dei lacrimogeni, i rumori dei canti e le bandiere che sventolano. Torino aveva già vissuto una notte di attesa, con i gruppi granata e della Juventus che si cercavano per le strade senza mai entrare in contatto. La mattina passa senza niente da raccontare, poi nel pomeriggio, intorno alle 17.30, la situazione precipita. Gli ultras bianconeri guidati dai gruppi Tradizione e i Drughi si muovono verso piazzale San Gabriele di Gorizia. I granata invece si trovano nei pressi di via Filadelfia, tradizionale punto di ritrovo per il corteo degli Ultras Granata 1969 in avvicinamento allo stadio. È in quel quadrante che la tensione esplode. I bianconeri spingono. I granata rispondono con cori e sfottò dall'altra parte del cordone delle forze dell'ordine, senza varcare la linea. A fare da argine ci pensa la polizia in assetto antisommossa, ma la risposta degli ultras juventini è immediata e parte il lancio di qualsiasi cosa. Quattro poliziotti rimangono feriti. Un uomo di 45 anni ha subito le conseguenze peggiori degli scontri: Il 118 lo soccorre e lo trasporta prima all'ospedale Mauriziano, poi al Centro traumatologico ortopedico delle Molinette. Codice rosso per un trauma cranico che ancora non si sa bene cosa l'abbia provocato. Sui social circola un’ipotesi: un lacrimogeno sparato dalla polizia. Ma ancora non c’è niente di ufficiale e pare che dall’ospedale abbiano smentito.