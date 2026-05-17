Tra ultras di Roma e Lazio è battaglia: la curva Nord contro “Gasperini a catena” e i romanisti “spettatori provetti”, la Sud si prende tutto l’Olimpico con una coreografia monumentale

Un derby da battaglia, due espulsi, risse e contatti. Gianluca Mancini l’ha deciso con due testate. Nella Capitale era il giorno di Roma-Lazio. Hanno vinto i giallorossi e con la sconfitta della Juventus in casa con la Fiorentina è momentaneamente in Champions League. Maurizio Sarri, invece, perde il anche il derby di ritorno e chiude una stagione dimenticabile. Giorni di protesta hanno preceduto la partita: si è giocato a mezzogiorno, contro la volontà del mister biancoceleste, per evitare sovrapposizioni con la finale degli Internazionali tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Era meglio lunedì? Poco conta ormai. La curva Nord dell’Olimpico è rimasta vuota per protesta. È la solita contestazione che ha portato il popolo biancoceleste a Ponte Milvio: “Claudio Lotito, libera la Lazio”. Pochi striscioni sono stati affissi comunque per lanciare un altro messaggio alla proprietà: “Dignità e rispetto valgono più di un derby”. Fuori dallo stadio gli ultras ne hanno esposti altri: “Ogni Sarri contro il sistema, un Gasperini a catena”, “Le vostre famiglie ringraziano i divieti, almeno per 6 mesi siete tornati tutti interi”, “Romanista spettatore provetto, col benestare del prefetto”.