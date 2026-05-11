Tutte le bombe di Report su Claudio Lotito: il “bunker” con sala cinema e discoteca, la Lazio e i pagamenti (per lavori mai svolti?) alle società del presidente, fino al nuovo stadio Flaminio

Lotito ha affermato che da novembre 2027 la Lazio risparmierà 30 milioni derivanti dai debiti preesistenti. Dragoni ha smentito tale cifra: “Questa cifra è sorprendentemente alta perché nel bilancio della Lazio non c'è un costo così alto per pagare i debiti. Sono 6 milioni all'anno che la Lazio risparmierà, non 30 milioni. Lotito metterà capitale per 10 milioni su 480 milioni di costo. E basta”. Dal piano economico della Lazio emergono altri 25 milioni di contributi pubblici, 284 milioni di finanziamenti esterni e 45 milioni di crediti Iva. Dragoni ha sottolineato: “Vengono segnalati anche flussi finanziari per 66 milioni nei primi anni della gestione. La domanda è: se i 480 milioni sono da pagare durante la costruzione, quando arrivano i 66?”. A novembre scorso si era data notizia dell'ok dell'Avvocatura di Roma sul Flaminio per il diritto di superficie a 99 anni. Alcuni tifosi hanno scritto al Comune, guidati da Alfredo Parisi, storico azionista della Lazio e presidente di FederSupporter: “Nel giro di pochissimo l'Avvocatura capitolina ha risposto, dicendo che non hanno espresso alcun parere e che non hanno avuto notizia di alcun piano presentato dalla Lazio”. In studio, Sigfrido Ranucci ha concluso il servizio ricordando che il Campidoglio può ora convocare la conferenza dei servizi propedeutica al rilascio della pubblica utilità dell'opera, con richieste ancora aperte per l'utilizzo di parcheggi e navette. Il piano della ristrutturazione del Flaminio, essendo un bene di interesse pubblico, è sottoposto al vaglio della Soprintendenza speciale: Lotito dovrà dunque tornare a confrontarsi con la dottoressa Porro, già intervenuta sulla vicenda della villa di via di Porta Latina.