La sentenza che cambia tutto: Calderon assolto in Appello per l’omicidio di “Diabolik” Piscitelli. Quindi chi è stato a sparare al capo ultras della curva Nord della Lazio?

Gustavo Alejandro Musumeci, alias Raul Esteban Calderon, è stato assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma: non sarebbe lui il killer di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli. È una sentenza che cambia tutto. In primo grado era stato ritenuto Calderon l’autore materiale del delitto. L’accusa, però, è caduta nella seconda sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”. Il 7 agosto 2019 Piscitelli viene raggiunto da un uomo mentre è seduto su una panchina al Parco degli Acquedotti a Roma, il killer punta la pistola alla nuca del capo ultrà della Lazio e spara. L’azione viene colta dalle telecamere presenti sul posto, le immagini mostrano il sicario che si avvicina, fa fuoco e poi scappa. Quella persona, a quanto risulta dai magistrati, non sarebbe Calderon. Martedì scorso a Belve Crime era stata intervistata la sua ex compagna, Rina Bussone, rapinatrice e criminale poi diventata collaboratrice di giustizia. Bussone ha raccontato di come Calderon avesse ammesso di essere stato lui a compiere il gesto, peraltro con una delle pistole di proprietà della donna. Quando sente la notizia dell’omicidio, il primo pensiero fu: “Hanno colpito”. Il riferimento è proprio a Calderon e a Leandro Bennato, “il Biondo”, indicato da Busone come il mandante.