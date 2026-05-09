Femminicidio di villa Pamphili: sospeso il processo per Rexal Ford? "Siamo scioccati. È uno psicopatico, ma è perfettamente consapevole delle sue azioni" parla la perita civile Roberta Bruzzone

Cosa ne pensa di questa decisione, dottoressa Bruzzone?

Abbiamo appreso anche noi con grande sconcerto questa notizia, perché ritenevamo di aver dimostrato in dibattimento che la perizia fosse alquanto carente, soprattutto nella parte metodologica e anche nelle conclusioni. Quindi riteniamo francamente che questo ricovero di circa un mese non cambierà minimamente l’approccio di Francis Kaufmann, alias Rexal Alford. E’ chiaro che i sintomi psicotici, deliranti, li abbia simulati anche in maniera piuttosto grossolana. Rimaniamo assolutamente fermi sulla nostra posizione anche se la Corte ha nominato il perito che, a sua volta, poi, ha chiesto la collaborazione di una psicologa. Evidentemente non si volevano ulteriori dubbi sulla decisione finale. Tra un mese valuteremo il da farsi.

Certo che non è affatto semplice procurarsi un passaporto americano falso…

Charles Kaufmann è un manipolatore, è uno psicopatico puro, è uno in grado di mentire su qualunque circostanza in maniera molto credibile, uno che ha vissuto di truffe ed espedienti per tutta la vita, anche abbastanza sofisticati. L’abbiamo ampiamente messo in evidenza. Anche il dottor Verdi è stato molto incisivo in udienza nel dimostrare che chiaramente la sua era una recita dal punto di vista della sintomatologia psichiatrica, una messa in scena. Però comunque la Corte ha deciso di provvedere a una sospensione breve per fare una valutazione. Per carità, rispettiamo la decisione della Corte, ma non condividiamo assolutamente che vi fosse bisogno di questa sospensione.