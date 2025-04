Omicidio di Diabolik, a “Un giorno in pretura” (Rai 3) il processo sul caso di Fabrizio Piscitelli, leader degli ultras della Lazio (Irriducibili). Ecco tutta la storia

È questa la storia al centro della puntata d’esordio di “Un giorno in Pretura”, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. Il programma, ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi, torna con un nuovo ciclo di episodi portando il pubblico dentro l’aula del processo per uno dei delitti più emblematici degli ultimi anni. Una cronaca giudiziaria che diventa racconto sociale, ritratto senza filtri di un sistema in cui lo stadio è solo la porta d’ingresso di un sottobosco criminale che si muove tra violenza, ideologia e milioni di euro in cocaina. Il caso Diabolik non è solo una storia di pallottole e regolamenti di conti: è una radiografia spietata di una capitale dove i ruoli si confondono, dove l’ultras può diventare broker, e dove il potere si conquista anche con il sangue. A distanza di anni, il processo continua a svelare i legami, le alleanze, i silenzi. E i molti, troppi, che sapevano.