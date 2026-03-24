Gli eredi di Diabolik aizzano la rivolta della curva Nord contro Lotito? L’uomo di Piscitelli (e considerato vicino ai Senese) e la presunta filiera dietro ai gadget degli ultras della Lazio

Roma, Ponte Milvio. Lì i tifosi laziali, accanto ai lucchetti degli innamorati, cantano contro il presidente Claudio Lotito: vogliono che se ne vada. Nel quartiere Colli Albani, invece, gli ultras biancocelesti hanno aperto il pub Maledetti Laziali, vicino alla ex sede degli Irriducibili, gruppo della curva Nord guidato da Fabrizio Piscitelli, Diabolik, fino al suo omicidio. Sempre lì ci sono la sede di Forza Nuova e la Bisteccheria d’Italia. Il ristorante è il tema più discusso degli ultimi giorni: Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, fino al 26 febbraio scorso era in società con Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, ritenuto prestanome di Michele Senese, “O Pazz”. Michele Senese, nella Roma che mastica calcio, porta a fare subito un collegamento: Piscitelli Diabolik. E anche ora che Piscitelli non c’è più, quel filo non si sarebbe ancora rotto. Il Fatto Quotidiano ha rivelato che la famiglia di Ettore Abramo, detto “Pluto”, l’erede in curva di Daibolik, sarebbe coinvolta nel mondo dietro alla Nord. La figlia di Pluto, Alessandra Abramo, sarebbe nella società “Noi Oltre 365”, che fornisce il materiale del merchandising della Voce della Nord, gruppo della tifoseria organizzata biancoceleste attivissimo nella protesta contro Lotito. Sono loro a fare i comunicati e a spiegare i motivi dello scontro con la dirigenza. Sempre la “Noi Oltre 365”, poi, avrebbe permesso l’apertura del pub ai Colli Albani. Secondo il Fatto, quindi, un legame tra i Senese alla Nord esisterebbe ancora.