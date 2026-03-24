Dopo Bartolozzi salta pure Delmastro: arrivano le carte in Commissione Antimafia, l'inchiesta si fa ancora più profonda e il governo trema

Delmastro, da parte sua, ha sempre sostenuto di aver ceduto le proprie quote non appena compreso con chi avesse realmente a che fare. Una versione che, però, con il passare dei giorni ha iniziato a incrinarsi sotto il peso di una serie di incongruenze e ricostruzioni giornalistiche, messe in fila soprattutto dal Fatto Quotidiano. È proprio questa sequenza di elementi – documenti societari, tempistiche, modalità dei passaggi di quote e soprattutto alcuni pagamenti in contanti – ad aver attirato l’attenzione della Commissione parlamentare Antimafia, che ora sta acquisendo la documentazione necessaria per capire come si sia sviluppata l’intera operazione e quale sia stato il ruolo dei vari protagonisti, compresi altri esponenti locali di Fratelli d’Italia nel Biellese che compaiono nella stessa vicenda societaria. Nel frattempo, il contesto politico non aiuta. La sconfitta del governo al referendum sulla riforma della magistratura ha aperto una fase di tensione nella maggioranza, e dentro questo clima la posizione del sottosegretario appare sempre più fragile. Il tema è ormai sul tavolo. Delmastro in questo momento sta rassegnando le dimissioni presso il Ministro Nordio insieme a Giusi Bartolozzi. Il ministro autore della riforma della magistratura bocciata al referendum aveva dichiarato di assumersi la responsabilità politica di questo fallimento e una delle prime mosse è proprio quella di tagliare i rami secchi, a quanto pare. Uno scossone iniziato all’indomani del voto referendario ma che, nella sostanza, è legato soprattutto agli sviluppi della storia della Bisteccheria d’Italia e alla sua partecipazione nella società che gestiva il locale.