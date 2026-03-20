Perché Delmastro e Bartolozzi andavano a pranzo alla Bisteccheria d'Italia che dista ben 7 chilometri dal ministero della Giustizia?

In una foto Andrea Delmastro è in piedi spensierato, con una sigaretta in bocca. Seduta di fronte a lui Giusy Bartolozzi, come rivela il Fatto Quotidiano, insieme con tutto “il cerchio magico del sottosegretario che ha la delega al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”. Prezzi convenienti, qualche trattamento di favore per il socio e i suoi sodali e colleghi? E chi lo sa, nessuno di loro è attualmente indagato a proposito di questa storia, dunque ci facciamo solo delle legittime domande, dato che questa storia è destinata ad ingigantirsi e allargarsi alla grande prima di tutto da un punto di vista mediatico e certamente politico. Tra l’altro se fosse una questione di risparmio che male ci sarebbe? Un’esercente come Miriam Caroccia, al di là di tutto il torbidume che riguarda la sua famiglia, sarà libera di fare sconti a chi gli pare no? Comunque è un pasticcio fin troppo grosso questo. Una danno d’immagine molto grave. Per il momento, almeno ufficialmente, Fratelli d’Italia difende Delmastro contro chi invoca le sue dimissioni. Su Bartolozzi nessuno ancora si è pronunciato, però c’è da dire che pure lei, dall’iscrizione nel registro degli indagati per il caso Almasri (non c’è ancora un rinvio a giudizio nei suoi confronti) allo scivolone sul “plotone di esecuzione” per quanto riguarda la magistratura, rischia la poltrona, essendo la diretta superiore di Delmastro. Quando si sarà chiusa finalmente la partita del referendum avremo tutti le idee più chiare a proposito di questa storia.