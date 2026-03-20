Nella vicenda di Delmastro nessuno parla di un socio: chi sono l'avvocato esperto in fallimenti di Locri e la moglie manager Donatella Pelle

L'unica della delegazione biellese a non ricoprire cariche politiche è Donatella Pelle. È la persona a cui il 27 febbraio Delmastro passa il suo 25%, che prima fa però un passaggio in un'altra società immobiliare di cui il deputato è l'unico proprietario, la G&G Srl. Passano pochi giorni e il 5 marzo la scena cambia di nuovo: tutti i soci, compresa Pelle, cedono le loro quote. In un lampo, la proprietà finisce tutta nelle mani di Miriam Caroccia, ormai ventenne. Da sei forchette a una sola, la società cambia volto in pochissimo tempo. Dietro le quinte, il legame fra Pelle, Delmastro e la politica locale passa però dal marito di lei, l’avvocato Domenico Monteleone

Calabrese nato a Locri ma trapiantato da anni nel biellese, è un avvocato cassazionista conosciuto in tutto il Piemonte. Gestisce quattro studi legali fra Torino, Biella, Vercelli e Novara ed è uno specialista in fallimenti e procedure esecutive e concorsuali. Monteleone viene inoltre ritenuto vicino a Fratelli d'Italia e al delegato della fiamma nel biellese Delmastro. Con la moglie Donatella Pelle era già finito sui giornali durante il Covid per un fattaccio relativo ai vaccini. Sono i giorni delle prime dosi di Pfizer, della psicosi e della corsa al vaccino e, secondo la procura, Monteleone, Pelle e altre 22 persone si sarebbero vaccinati in anticipo grazie a delle dosi riservate ai sanitari in contatto con gli anziani nelle case di riposo. Monteleone e Pelle in particolare, si sarebbero vaccinati in una casa di riposo gestita dalla cooperativa più importante del territorio, la Anteo. La questione si è conclusa con un non luogo a procedere, ma dai documenti emerge un legame professionale continuativo tra i coniugi Monteleone e la cooperativa Anteo.