Marra ha litigato con me perché non ha capito che la "sua" Giorgia Meloni al Pulp Podcast è propaganda (che sono libera di non seguire): ma ci prende per il c*lo?

Marra cerca di far passare Giorgia Meloni come un qualsiasi cantante, personaggio pubblico, che ne so, concorrente di reality: è solo una questione di 'timing', viene quando può, incastriamo le agende e via, pure se tiene solo 40 minuti liberi, va bene lo stesso, tanto deve smarchettare il disco, il programma tv, il film, la friggitrice ad aria e siamo a posto. No, in questo caso non siamo a posto perché il Presidente del Consiglio non è una influencer qualunque. E ci sono dei momenti dell'anno in cui lo è ancora meno. Per esempio, quelli delle campagne elettorali (e/o referendarie).

Pur non avendo visto l'intervista, per libera nonché motivata scelta personale e lo ripeto, ne ho ben osservato le conseguenze sui social: Meloni ovunque, dibattiti, approfondimenti, meme, la 'gag' col microfono fatto spostare da chi le cura la comunicazione perché le impallava il viso - tra l'altro, contenuto più virale e apprezzato di tutta la puntata, immagino lo spessore degli altri. E il fatto che Meloni spunterà fuori appunto 'ovunque' non appena si apre qualsiasi social è qualcosa di largamente prevedibile, ancora prima di invitarla e di assoggettarsi alle sue condizioni. Sue condizioni che, per altro, sono sempre le stesse: nella diretta di iersera ho assistito a lunghi dibattiti sulla possibilità che YouTube, e nello specifico Pulp Podcast ovvio, finirà per sostituire i talk politici televisivi. Un interrogativo piuttosto bizzarro, a mio modo di vedere, visto che Meloni da Fedez è andata a fare ciò che fa a 'Porta a Porta' da Bruno Vespa, in qualsiasi contenitore Mediaset, tipo Rete 4. Se non ritiene di essere 'tra amici', insomma, Meloni non rischia, non si muove.

E poi si porta a casa tantissimi complimenti per quanto lei e il suo team siano draghi della comunicazione. Certamente lo sono, ma senza concorrenza è fin troppo facile risultarlo. Mentre la Sinistra dorme o si occupa di questioni infinitesimali, di nullo interesse trasversale, Meloni riesce a monopolizzare l'attenzione del Paese su un referendum a tema distantissimo dalla nostra realtà quotidiana, dai problemi che viviamo ogni giorno, per dirla spiccia. Eppure, almeno sui social, tsunami di persone ci si infiammano sopra a furia di aggiornamenti sulla famiglia del bosco (non ho mai scritto una riga a riguardo, ndr), perfino e purtroppo Garlasco (idem, ndr) e il terribile scenario per cui, votando no, ci ritroveremo invasi da stupratori pedofili corsarsi con un pappagallo cannibale sulla spalla sinistra. Ninna nanna, ninna aò. Disciamo.