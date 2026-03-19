Ma che orologio indossa Fedez nella puntata con Giorgia Meloni? È un Patek Philippe: ecco quanto costa, il modello e tutto quello che dovete sapere

Quello di Fedez non è un orologio qualunque. Il rapper milanese ha dimostrato negli anni di essere un vero appassionato della linea Nautilus di Patek Philippe, collezionandone diversi modelli. Indossava un 5980 in oro rosa il giorno del suo matrimonio con Chiara Ferragni. In altri momenti ha invece sfoggiato un 5711-1R “Bust-Down”. Un orologio tempestato di diamanti, opulenza pura, simbolo dell'hip hop ma detestato dai puristi dell'orologeria. Oggi avrebbe aggiunto un nuovo Nautilus alla sua collezione.

Nella puntata che trasforma Pulp, rendendo il podcast un media sempre più rilevante anche a livello nazionale, Fedez indossa un Patek Philippe Nautilus 5740. Un autentico pezzo di storia dell'orologeria, elegante, raffinato, ma anche a suo modo sportivo e soprattutto tanto lussuoso. Il Nautilus, si sa, è la Ferrari degli orologi. Nato dalla matita del leggendario designer svizzero Gérald Genta, è il segnatempo più desiderato di tutti, il punto di arrivo per tutti gli amanti degli orologi. Il 5740 aggiunge qualcosa in più rispetto al modello classico. Oltre all'iconica linea, con la cassa a oblò e il bracciale integrato, ospita infatti anche un calendario perpetuo, una delle complicazioni più prestigiose dell’alta orologeria. Un meccanismo capace di mostrare la data corretta automaticamente per decenni, senza dover regolare ogni mese. Quello indossato da Fedez è un orologio che oggi supera i 200 mila euro di valore sul mercato secondario. Ma più che il prezzo, a colpire è la scelta del modello: un orologio che unisce raffinatezza tecnica, design iconico e valore collezionistico. Nella puntata più istituzionale di Pulp Podcast, diventa così un dettaglio discreto ma significativo.