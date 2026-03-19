Qual è la maglia sbrilluccicante di Giorgia Meloni a “Pulp Podcast”?

Ma Pulp Podcast, non solo non è un media tradizionale, ma è anche un prodotto di Fedez, il cantante più chiacchierato degli ultimi anni: l’attenzione è garantita.

La premier ha scelto il podcast per sostenere il “Sì” all’imminente referendum sulla giustizia, ma le domande di Fedez e Mr Marra hanno riguardato diversi aspetti della politica di Meloni: dalla geopolitica tra Iran, Usa e Israele, fino all’informazione, il diritto internazionale e la storica dipendenza dell’Italia nei confronti dell’America di Trump, di conseguenza. E ancora: il conflitto Russia-Ucraina, il nucleare, l’energia, il prezzo della benzina e i servizi segreti. Solo nella seconda metà del podcast si arriva all’argomento referendum, che viene articolato nel resto della puntata.