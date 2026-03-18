Giorgia Meloni a Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra è la prova di quanto conti per il governo questo referendum: le voci da Roma, la strategia per il 2027 e la legge elettorale

Pare Napoleone abbia detto: “Guai al generale che si presenta in battaglia con un piano!” Eppure è quello che Giorgia ha fatto. Come si dice: ha apparecchiato la tavola. Aveva pochi obiettivi reali per questo mandato: saldare il consenso, testare la coalizione, farsi notare all’estero. È un progetto simbolico portato a termine, puntellato da inefficaci ma appariscenti Decreti sicurezza e da due riforme: quella della giustizia e quella che riguarda la legge elettorale, su cui la destra ha trovato un accordo proprio i giorni scorsi. Prima la riforma della giustizia, poi la nuova legge elettorale, poi il 2027, una rielezione facile facile (probabilmente già assicurata dal suo successo e dall’insuccesso della sinistra).

C’è un ma. La paventata rimonta del No nei sondaggi. È un problema? Sì, perché la sinistra si è ricordata come si fa populismo, abdicando definitivamente al modello riformista teorizzato dai padri del Pd, Michele Salvati su tutti (che infatti voterà Sì), e tradendo la propria vocazione culturale. E ancora di più perché da questo voto potrebbe dipendere la stabilità del governo e il consenso a lungo termine di questa maggioranza. Negli ambienti capitolini si parla dell’importanza strategica di questa vittoria referendaria. Una conferma delle intenzioni di voto popolari, visto che ormai il quesito è passato in secondo piano rispetto alla battaglia politica tra fazioni.

Come abbiamo detto, il successo dei prossimi step dipende da questo. È una scala a pioli e ogni passo è fondamentale per mantenersi in equilibrio. Indipendentemente dal merito della riforma, la vittoria del Sì sarà primariamente un successo meloniano e un’indicazione politica importante. Ancora di più se si pensa che in questo momento la sinistra, come scritto, pare aver trovato un modo per essere competitiva. Significa frenare la rimonta e potersi permettere di calcare la mano da qui a un anno.