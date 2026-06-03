Perché l’Italia paga milioni di euro per gli album di Francesco Gabbani, Angelina Mango, Tiziano Ferro e altri? Questa, signori, è il “Tax Credit Musica”

Il Tax Credit Musica è nato nel 2013 con il cosiddetto “Decreto Valore Cultura” e aveva un obiettivo preciso: sostenere l'industria discografica italiana, favorendo nuovi investimenti per aiutare la crescita di artisti e produzioni musicali. Lo strumento prevede un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per lo sviluppo, produzione, promozione e digitalizzazione delle opere musicali. Nel corso degli anni la misura è stata più volte modificata e ampliata, fino a diventare uno dei principali strumenti pubblici di sostegno al settore discografico.

L'idea sulla carta è chiara: incentivare chi investe nella musica. Ma osservando i dati relativi alle opere che hanno beneficiato del Tax Credit Musica 2025 emergono interrogativi che vanno ben oltre i numeri e riguardano il principio stesso con cui vengono distribuite le risorse.

Tra gli album con i budget più elevati dell'anno spicca Dalla tua parte di Francesco Gabbani, per il quale sono stati dichiarati investimenti superiori ai 510 mila euro. Seguono Angelina Mango con Caramé per cui sono stati investiti 330 mila euro e Tiziano Ferro con Sono un grande, per oltre 303 mila euro. Eppure nessuno dei tre progetti compare nella Top 100 annuale Fimi delle opere più ascoltate e vendute.

A onor del vero, i tre album non sono produzioni della stessa casa discografica, sono tutte realtà diverse: Gabbani è sotto una major internazionale (BMG), Ferro sotto una storica etichetta italiana (Sugar) e Mango è su un’etichetta indipendente (La Tarma).

Ci sono, però, dei punti in comune tra gli artisti autori degli album. Per esempio, nessuno dei tre è un esordiente e quando si parla di Tax Credit Musica, i progetti con budget elevati sono quasi sempre legati a nomi che hanno già un forte valore commerciale e una struttura manageriale consolidata. C’è poi il discorso che riguarda la forza dell’organizzazione che questi artisti hanno alle spalle. E sappiamo che nel Tax Credit non conta soltanto l'artista, ma il soggetto che presenta la domanda. Nel caso di Gabbani, ad esempio, la richiesta è stata presentata dalla società di management A1. Per Angelina Mango c'è la struttura de La Tarma, fondata dalla manager Marta Donà, una delle figure più influenti del settore, come abbiamo potuto constatare dalle frequenti vittorie al Festival di Sanremo per i suoi artisti (tra cui la stessa Angelina Mango). Nel caso di Tiziano Ferro, invece, il progetto è stato sviluppato da Sugar Music, una delle realtà più solide del mercato discografico italiano, con il supporto manageriale di Paola Zukar, figura di spicco dell'industria musicale. Anche in questo caso, dunque, il progetto è sostenuto da professionisti e organizzazioni che sono già ampiamente affermati nel settore.