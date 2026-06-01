Signori, dimenticatevi il tormentone estivo. Ormai le hit escono tutto l'anno e durano il tempo di un TikTok. Ci resta solo Sanremo

Sembrano già lontani i tempi i cui l’estate iniziava a maggio. E non parliamo di temperature, perché da quel punto di vista l’estate sembra già essere arrivata al culmine. Ma la musica non c’è, come direbbe Coez. Di hit estive siamo saturi, è vero, ma in realtà di hit estive siamo saturi tutto l’anno. Sarà per questo che l’estate, in termini musicali, non è più quella di una volta.

È che oggi la concorrenza musicale è alta. Una volta il tormentone estivo era un evento: arrivava e conquistava le spiagge, ma soprattutto restava lì fino ad autunno inoltrato. Oggi ogni venerdì escono decine di canzoni estive progettate per diventare il nuovo sottofondo delle stories Instagram e dei video su TikTok. Tutti vogliono il pezzo dell’estate e proprio per questo nessuno riesce davvero a prenderselo.

Un dovere ricordare canzoni iconiche che hanno segnato epoche e che, ancora oggi quando le senti, le associ immediatamente a una determinata estate musicale. Vamos a bailar di Paola & Chiara nel 2000, per esempio. Il brano simbolo dell’estate che le ha consacrate a regina della hit estiva del nuovo millennio. Le Tre parole di Valeria Rossi nel 2001, un brano iconico talmente simbolo che, nonostante la Rossi non abbia poi continuato a riscontrare successi musicali, le ha permesso di vivere di rendita per qualche anno e ancora oggi si ricorda come “il tormentone del 2001”. Per non parlare di Aserejé delle Las Ketchup, il trio che inventò il balletto virale senza che l’app fosse ancora mai stata concepita. Chihuahua, l’indimenticabile hit estiva 2003. Dragostea din tei nel 2004; Gasolina l’anno successivo; le estati di Shakira. E potremmo continuare per un bel po’.

Oggi il tormentone estivo è diventato una categoria permanente, non esiste più una stagione musicale precisa a cui possa essere associato. Da gennaio a dicembre gli artisti musicali pubblicano brani estivi con gli stessi ingredienti: ritornelli immediati e featuring strategici su basi ballabili. I testi delle canzoni che sembrano scritti per essere trasformati in caption social e non di rado sono dettati da IA musicali. Il risultato è che se tutto è un tormentone, niente è davvero un tormentone estivo. E dal punto di vista culturale musicale viene a mancare quel simbolo sonoro che è la canzone dell’estate. E, considerando i brani estivi che sono già usciti in vista della stagione estiva, possiamo dire che no, non c’è né uno che tra dieci anni ci ricorderemo come “il tormentone del 2026”. E se c’è, da qualche anno a questa parte, proviene sempre e solo dal Festival di Sanremo, che è una manifestazione canora italiana che si svolge a febbraio, ma l’unica rimasta in Italia che riesca ancora a dare risonanza ai brani musicali, trascinandoli addirittura da una stagione musicale all’altra.

E anche quest’anno, se vogliamo nominare il tormentone dell’estate, la scelta ricade sicuramente su Samurai Jay, che ha avuto l’intelligenza di creare un brano estivo capace di “rimanere in testa” e soprattutto di rimanere. In mezzo a una serie di opzioni musicali estive che tentano, ma non riescono.

E oggi, sì, anche scrivere un tormentone estivo come Ossessione, diventa un merito, perché non si può sottovalutare la capacità di sapersi distinguere. Non parliamo di una canzone estiva dal testo musicale ricercato, chiaramente. Mai nessun tormentone estivo ha presentato un testo musicale particolarmente attento e non si pretende di certo questo. Il paradosso è che la concorrenza musicale è tanta da avere abbassato gli standard, ma aver reso più complicato per gli artisti musicali diventare autori di tormentoni estivi.

Da qualche anno guardando le classifiche musicali di quest'anno, manca quel titolo musicale che mette tutti d’accordo. Se non fosse per Sanremo, non ci sarebbe neanche la canzone italiana che senti ovunque e che, anche se ti dà fastidio, finisci per conoscere a memoria.