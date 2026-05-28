Zerocalcare vi ha sgamati! Abbiamo visto “Due spicci”, la serie “adulta” del fumettista che non smette di dare fastidio

Secco è sempre Secco. Ha avuto un figlio, eppure continua a muoversi solo per “andare a pijà er gelato” o per gli scontri. Perché non importa che sia diventato padre, lui si ostina ancora a nutrire il bambino ghiotto di gelato che c’è in lui e l’adolescente incaz*ato, istintivo e idealista che vuole menare chi se lo merita. In lui non c’è alcuna traccia di quel temutissimo “senso di responsabilità” che segnala la vita adulta.

Perfino Sara, nonostante sia il personaggio all’apparenza più saggio, non si comporta da donna. Vive una relazione altalenante, in cui si ripetono gli stessi schemi tossici. Tanto che ha dovuto installare pure un’app che le segnala ogni quanti giorni avverrà il litigio e ogni quanto si farà pace sc*pando. È ancora una ragazza. Pure lei sembra non riuscire ad uscire dai suoi loop. Ma la verità è che neanche lei vuole.

Massimo, detto anche Paturnia, è il malessere di cui si innamora Smeralda, la donna che Zero ha sempre amato e a cui non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi. Paturnia è un delinquente, ma pure un manipolatore. Anche Smeralda è incastrata nel loop, in questo caso quello della dipendenza affettiva da un compagno violento che non sa lasciare andare perché deve salvarlo.

Zerocalcare i disagi del nostro tempo se li accolla proprio tutti e ce li spiattella su Netflix con una crudeltà poetica. Non sarà mai “il coatto mezzo matto” che piace alle donne. È destinato a una sensibilità da cui prova a sfuggire a suon di rimuginio, come potesse controllarla. Che poi questa sensibilità in un uomo pesa il doppio e in un uomo che vive in periferia il triplo, perché “devi esse coatto”.

Zero siamo noi che ordiniamo sempre la stessa pizza, che indossiamo sempre gli stessi abiti e che ogni giorno ci ripetiamo “da domani”.

Dopo aver visto Due spicci continueremo a chiederci se è possibile essere accoltellati da chi ascolta Lucio Dalla o se tale azione barbara è associabile solo a chi ascolta la trap. Continueremo a chiederci se il bacio del principe a Biancaneve sia da ritenersi molestia perché dato senza consenso. Ma soprattutto, continueremo a non rispondere a nessuna domanda. Continueremo a fuggire. Come quando Armadillo, la coscienza di Zero, ci sputa in faccia la verità e noi la traduciamo in giudizio, perché almeno così possiamo giustificarci, e ancora difenderci, e ancora fuggire.

La forza delle storie di Zerocalcare non è mai la trama che, seppur non manchi dell’effetto sorpresa, è sempre marginale rispetto al resto. E cos’è il resto? È il bisturi con in quale Zerocalcare incide nella realtà, dando forma a emozioni e pensieri che sono già nostri. Solo a noi la scelta di accettarlo o, ancora, fuggire. E quale migliore fuga di rimanere immobili?