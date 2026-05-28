Le hit dell’estate tra trecce di mozzarella, Ambra Angiolini e scugnizzi imbucati a Villa Clerici: siamo stati al realese party a sorpresa di Sal Da Vinci

“Sentire cantare le proprie canzoni è come un po’ un figlio che tu consegni alla vita. Ecco io consegno i miei figli che sono delle canzoni. Poi ci sono dei brani che arrivano dritti al cuore in modo prepotente, inaspettatamente fanno dei giri pazzeschi e non li puoi fermare. Altre canzoni sono comunque belle no? Magari non hanno grande successo, ma pur sempre figli sono. Questo è un progetto in cui ogni canzone ha un suo perché. Qualche anno fa chi se lo sarebbe mai aspettato che una canzone pop melodica come Rossetto e Caffè avrebbe realizzato oltre 600 milioni di stream? Come Per Sempre sì, fra le primissime posizioni in lituani. Però è accaduto. Le cose cambiano, girano, le cose ritornano, ma la musica resta e dura più dei ricordi. In questo caso ci sono le canzoni che danzano cantando in punta di piedi sui cuori delle persone. Dovevo dire solo due parole, ma mi sto dilungando, con questa voce poi…”. Un applauso solitario a cui nessuno dà seguito rompe il silenzio che circonda le parole di Sal. “Stann’ tant e chill muschin ccà'ttuorn”, dissimula il cantante. Risate, applausi. “Siccome devo prendere un antibiotico ho già mangiato, agg magnato perlomeno tremila mosccerini. Però quello che voglio dire è che dietro un progetto discografico ci sono tante famiglie, ognuno nel suo settore e con il suo rischio”.