Ci siamo imbucati al release party del singolo "Le ragazze" di Clara e Sangiovanni, ed ecco i prossimi pettegolezzi di cui si parlerà, dal rumor di Cleo delle Bambole di Pezza con Achille Lauro al perché del nuovo singolo

“Pensa che tra un po’ si dirà di me e Achille Lauro. Scrivono proprio di tutto i giornalisti”. Certo, se no di che campano? E invece è vera la storia di Samurai Jay e Belen? “E io che ne so”, ride Cleo delle Bambole di Pezza mentre la disturbo in fila all’open bar del backstage. Se ne stanno tutti ammassati sotto il bancone dell’open bar. Il barista sta versando il ghiaccio nei bicchieri di carta e c’è aria umida d’estate. Uno spicchio di luna crescente illumina con le virtù del Toro le spighe bionde che avvolgono il confine meridionale di Milano. Non c’è traccia di cemento armato. Solo tante lampadine tese da traliccio a traliccio e una predominanza di bellissime donne. Anzi, di ragazze. D’altronde il singolo che Clara e Sangiovanni lanceranno a mezzanotte è proprio un inno a “Le ragazze”. Tutto gentilmente offerto dalla Warner, naturalmente. Il posto si chiama Oasi Ca’Granda e come lo si potrebbe descrivere? “Area polifunzionale all’aperto”? Probabilmente sì. In fila per il bagno chimico si parla già di vacanze, chi ha già prenotato, chi no. Chi al mare ci andrà con la ragazza, chi si è lasciato e progetta destinazioni fantasiose di turismo sessuale in est Europa (ormai invitano proprio tutti). Su un tavolo di legno son sparpagliate carcasse di deliziose focacce farcite dell’antico vinaio.