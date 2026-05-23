La nuova moda femminista dei locali per sole donne è una ca*ata pazzesca: dalla palestra rosa di Torino alla libreria transfemminista a Catania

Ma non è tutto. Perché se la palestra rosa di Torino sembra più una trovata di marketing che un atto politico, non è così per la libreria transfemminista, queer e decoloniale che abbiamo scovato a Catania, che poggia su solidi ideali e li rivendica.

Curiosando nella pagina della libreria Malerba, possiamo notare che la libreria non si limita solo ad essere tale, è praticamente un luogo che trasforma l’immaginario femminile in un feticcio estetico permanente o una versione pop del femminismo ridotta a iconografia genitale.

Tant’è che hanno pure delle specialità culinarie che rimandano alla forma dell’organo genitale femminile, come la sexy bao ripiena di pulled pork. Che farebbe pure sorridere, se non celasse un significato inquietante. Tante battaglie per poi essere ridotte a un simbolo genitale? Fortuna che gli studi transfemministi affermano proprio il contrario: cioè che la nostra identità non è definita dal sesso biologico.

La libreria ospita solo libri che riguardano studi di genere, prospettive transfemministe, culture queer e decoloniali. E questa è di certo la parte meno inquietante, anzi, potrebbe anche essere un’idea valida quella di creare una libreria a tema, è il simbolismo che stona.

Le iniziative dei giovani vanno sempre premiate, soprattutto in questo caso in cui due giovani ragazze hanno deciso di investire in Sicilia, regione non di certo conosciuta per le numerose possibilità lavorative.

Il problema, però, è la riflessione che può sorgere da tutto questo: è ancora il caso di veicolare un messaggio così divisivo riguardo ai generi? In questi posti non sembra esserci spazio per gli uomini e - anche se non viene esplicitato - sono luoghi che sembrano trasmettere un messaggio ben chiaro: uomini e donne devono vivere in universi separati. E, cosa peggiore, queste iniziative sembrano più voler cavalcare il trend, che risultare coerenti con gli ideali esplicitati. Il dubbio sorge.

Il cortocircuito sta proprio qui: nel momento in cui certe iniziative nate teoricamente per superare le categorie rigide finiscono invece per irrigidirle ancora di più. Se per anni il femminismo ha cercato di dimostrare che uomini e donne non devono essere confinati dentro stereotipi, perché oggi una palestra “per sole donne” deve vendersi puntando su glutei, ambienti “eleganti” e atmosfere da boutique? E perché una libreria che si richiama agli studi transfemministi sente il bisogno di trasformare il corpo femminile in un simbolo commerciale e identitario?

Sembra quasi che una parte del nuovo femminismo abbia smesso di voler abbattere le etichette per iniziare a costruirne di nuove, più glamour e instagrammabili (e quindi anche più vendibili). Ma sempre etichette restano. E quando una battaglia sociale diventa estetica, slogan o marketing identitario, il rischio è che perda completamente il contatto con la realtà.

Molte realtà che oggi si definiscono femministe, presentano le donne come una categoria commerciale, riducendole a simboli e slogan. Dovrebbe, semmai, fare il contrario: trattare le persone come individui complessi, non come target di mercato con un colore assegnato e un hashtag di riferimento.

Sicuramente molte di queste iniziative partono con dei buoni propositi, ma forse non si interrogano abbastanza su quanto quello che stanno proponendo sia realmente un atto politico o una conseguenza del bombardamento di immagini, linguaggi e strategie di marketing che oggi si travestono facilmente da posizionamento ideologico. Il rischio, allora, è che anche le intenzioni migliori finiscano per scivolare in un’estetica della militanza più che in una pratica reale di cambiamento. Ci auguriamo riflessioni.