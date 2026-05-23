L'Avvocato dell'Atomo asfalta il geologo Tozzi, stasera in onda su Rai 3 con Sapiens: “La crescita infinita è impossibile? Possiamo avere energia per millenni”

Mario Tozzi è il geologo della tv, e questa sera sarà in onda su Rai 3 con una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta. Intanto, sulla pagina del Sole 24 Ore, ha affidato a un video un concentrato di ecodemagogia. "Ci vorrebbe un naturalista al Ministero dell'Economia, non un economista" è la provocazione di Tozzi. "Quelli devono fare denaro, quell'altro ti dice come funzionano le cose su questo pianeta. Le risorse sono finite, limitate per definizione sulla Terra, quindi che economia in crescita puoi avere da un pianeta in cui le risorse sono finite per definizione? Non è possibile, ecco perché i due termini entrano in conflitto e tu avrai un'economia garantita solo se la biosfera è sana".

Tutto giusto? Non proprio. Per saperne di più abbiamo contattato Luca Romano, fisico torinese che dal 2020 gestisce L'Avvocato dell'Atomo, uno dei canali di divulgazione sull'energia più seguiti in Italia. "No, non è vero" è la risposta di Romano a Tozzi, senza giri di parole, poi ci ha spiegato perché.