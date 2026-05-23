Delitto di Garlasco: da grande voglio fare l’avvocato di Andrea Sempio. Ecco come e dove si sono contraddetti Grassi, Soldani e Lovati, i primi legali dell’attuale indagato

Infatti, già al principio dell’interrogatorio, l’eclettico Lovati, alla domanda degli inquirenti su chi avesse stabilito l’onorario, dice la sua: “Nessuno aveva parlato della cifra da chiedere né era stato detto nulla ai Sempio, almeno in mia presenza. Io ricevevo i soldi man mano che li portavano, senza una predeterminazione a monte dell’importo”. Peccato che l’avvocato Soldani sostenga il contrario: “È stato Lovati a decidere la cifra, che anche per noi era congrua, data la delicatezza del reato”. Si parla di 45mila euro in contanti che i Sempio, a ogni incontro effettuato - secondo quanto reso dai tre avvocati, Giuseppe e Andrea si facevano perlopiù rassicurare - portavano in buste dai 2mila a 6mila euro circa (a seconda delle ricostruzioni dei 3), sino a raggiungere, a più riprese, i 45mila euro stabiliti. L’avvocato Grassi aggiunge che l’accordo è stato preso con i Sempio “a metà gennaio (…). Io ho preso la stessa cifra degli altri anche se il mio ruolo è stato di minore rilievo. Ho ricevuto tutti i pagamenti in contanti e non ho mai emesso alcuna fattura”. All’avvocato Grassi questa storia di essere stato pagato per non fare nulla pare pesare particolarmente, quasi come se si sentisse davvero in colpa. Infatti, in questa sit, gli inquirenti gli domandano perché abbia mentito alla stampa sulle cifre percepite dai Sempio e lui risponde di aver mentito per vergogna. Poi ancora “So che questa cifra viene criticata nelle varie trasmissioni televisive, ma in realtà di lavoro ne abbiamo fatto”. Perché, però, i 45mila euro sono stati divisi in parti uguali se Grassi dice di non aver fatto praticamente nulla? “In effetti anche io ritenevo di non meritarmi tale compenso, ma così hanno deciso i colleghi. Il mio lavoro è stato marginale e ho inoltre beneficiato dell’esposizione mediatica. Ricordo di avere fatto le foto alla scuola delle scarpe di Andrea Sempio, che ho fatto recapitare alla trasmissione Quarto Grado”. Almeno queste parole di Grassi, in contraddizione con le sue stesse e precedenti, trovano in parte conferma in quelle di Lovati, il quale sostiene che i suoi due colleghi non abbiano “fatto nulla. Ho fatto tutto io. Arrivavano i soldi e non ho obiettato”. Peccato che vadano a scontrarsi con quelle di Soldani, il quale sostiene che l’onorario stabilito fosse perfettamente commisurato all’impegno necessario per analizzare tutte le carte. Incluse quelle che Lovati avrebbe ottenuto dall’avvocato Tizzoni - fatto un po’ anomalo, essendo la controparte, ma giustificato dalla loro amicizia - e la consulenza Linarello ottenuta, a dire di Lovati, dal giornalista Sulas.