Ma Trump fa il furbo per far guadagnare il figlio su Polymarket? Trump Jr è nel board del sito di scommesse più controverso del pianeta

E che c'entra Trump con i mercati predittivi? Lui in prima persona, da quanto ne sappiamo, un bel niente. Molte persone vicino al tycoon sarebbero però solite flirtare con questo singolare sistema di scommesse, addirittura sfruttando la vicinanza al presidente e alla possibilità di maneggiare dossier riservatissimi riguardanti guerre, economia e finanza. Lo scorso aprile, per esempio, un soldato americano è stato incriminato con l'accusa di aver utilizzato informazioni classificate per piazzare scommesse su Polymarket. Quando un giornalista ha chiesto a Trump cosa avesse da dire in merito, la sua risposta è stata emblematica: "Purtroppo il mondo intero è diventato una sorta di casinò. Non ne sono mai stato un grande sostenitore". Eppure, se diamo un'occhiata a Polymarket, il più famoso sito di scommesse di questo tipo, notiamo diverse puntate curiose. Ci sono i temi sportivi, con la il Mondiale di calcio e l'Nba in rampa di lancio, ma anche bizzarre previsioni geopolitiche sul cessate il fuoco in Iran, sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, su quando ci sarà un accordo di pace tra Washington e Teheran, sugli Ufo e, più in generale, su molte delle cose che Trump cita nei suoi discorsi. E che, soprattutto, può condizionare scegliendo di intraprendere determinate azioni. Certo, non ci sono conferme ufficiali a dimostrazione di un simile collegamento, però attenzione a un paio di aspetti: la società di media quotata in borsa del presidente, Trump Media & Technology Group, ha lanciato un proprio prodotto di mercato predittivo, Truth Predict, mentre il figlio maggiore del presidente statunitense, Donald Trump Jr, ha legami con due delle principali aziende del settore, tra cui Kalshi e Polymarket.