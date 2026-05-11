Gli “Usa cinesi” contro la “Cina americana”. Abbiamo letto “Lo specchio americano”, il libro definitivo che spiega cosa succederà tra Washington e Pechino

Tutto questo è raccontato alla perfezione ne “Lo specchio americano. Lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti”, l'ultimo libro scritto da Simone Pieranni e appena pubblicato da Mondadori. Parliamo di un saggio denso, corposo, approfondito, ma non per questo destinato soltanto agli addetti ai lavori. Il volume, come già lo era stato “2100”, è al contrario leggibile da chiunque, e chiunque può decifrare lo scontro Usa-Cina, oltre i luoghi comuni che si leggono sui media, sfogliando le sue pagine. Da quando, nel 2012, Xi Jinping è diventato presidente della Rpc, il “sogno americano”, quella specie di way of life a Stelle e Strisce fatta di capitalismo e individualismo, viene spazzato via dalla sua nemesi: il “sogno cinese” che premia invece il nazionalismo collettivo di chi lavora in silenzio per superare il maestro. Poveri illusi gli analisti, i giornalisti, i politici occidentali che pensavano di poter anestetizzare il Partito Comunista Cinese con un po' di cultura pop per poi scardinare l'ideologia socialista e rimuovere falci e martelli dai palazzi del potere di Pechino. Il Dragone ha fatto ben altro: quando ha capito che l'amore per gli Usa non poteva che trasformarsi in un matrimonio di interesse (pena: la dissoluzione del sistema politico “con caratteristiche cinesi”), il gigante asiatico ha studiato, imitato, assimilato ogni aspetto, ogni gesto, ogni concetto statunitense, e più in generale occidentale, per capire come fagocitarlo per implementare il proprio modello.