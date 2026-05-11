Delitto di Garlasco: Alberto Stasi è fuori, Andrea Sempio non è messo bene (ma neanche malissimo). Sì, ci siamo letti pure l’anima di questa inchiesta e…

In principio furono 310 pagine. Era il sette maggio o giù di lì e l’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi s’era appena conclusa con la notifica a Andrea Sempio. Sembra passato un secolo, invece è meno di una settimana. Perché da lì in poi è stato tutto un leggere, solo leggere e, purtroppo, senza alcuna leggerezza: prima le 105 pagine del capo di incolpazione e le 164 per due più 27 della BPA dei RIS di Cagliari, poi la Consulenza Dal Checco da 173 fogli più allegati, i 106 della Iuliano – Caprioli 1 e i 72 della Iuliano – Caprioli 2, i (per ora, stay tuned) 16 della Previderè, le 50 più 47 più 159 della consulenza Taddia e le circa 116 più 99 pagine di intercettazioni. Abbiamo lasciato fuori qualcosa? Dall’elenco sì, ma abbiamo letto anche la relazione della professoressa Cristina Cattaneo, solo che quella merita la citazione a parte per il peso, anche emotivo, di tutto quello che c’è dentro, soprattutto nella parte centrale in cui si analizzano le ferite riportate da Chiara Poggi e da cui è impossibile non rendersi conto di quanta violenza sia stata usata su quella povera ragazza e su quanto abbia anche provato, per come poteva, a difendersi.