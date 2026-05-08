Delitto di Garlasco: ma quale barista? Ok tutto, ma le one itis di Andrea Sempio raccontate nel forum sono almeno 2 (forse 3) che ne dica la difesa

Arrivati a questo punto, però, fare chiarezza diventa doveroso. Non fosse altro che per non farsi prendere in giro. E lo facciamo, ancora una volta, screen alla mano. La prima one itis, quella che Andrea S definisce “storica”, potrebbe effettivamente essere la famosa “ragazza molto più piccola” di cui ha parlato anche l’avvocato e amica di Andrea Sempio, Angela Taccia, e sulle cui tracce si sono messi, in questi giorni, molti giornalisti. Ma andiamo per ordine. Nel post pubblicato da Andrea S su Italian Seduction Forum l’8 novembre 2009, si fa riferimento, appunto, alla “mia one itis storica” avuta “verso i miei 17 anni”. E’ stata, tanto per dirla con lo slang di una volta, “la scuffia adolescenziale” per eccellenza, quella di cui anche nel post si parla quasi con un senso di nostalgia anche a distanza di tre anni: “ho iniziato a essere lo zerbino, sempre disponibile, pronto a soddisfare i suoi bisogni. Cosa ho ottenuto? Niente”. E ancora “Negli ultimi tre anni sono tornato con il carattere str*nzetto e ho rivisto i soliti risultati”.