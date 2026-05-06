Delitto di Garlasco: dai criminologi in sedia a rotelle sotto la pioggia ai ragazzini che fan sega a scuola per vedere Andrea Sempio e Marco Poggi. A Pavia ci voleva un antropologo, un prete o una consulenza personologica... reportage mistico

Lei è un giornalista? “No, sono un appassionato di crime. Guardo Top Crime 39, C.s.i, e pure Garlasco”. Da quant’è che segue il caso? “Dall’inizio”. Ma lei è sulla sedia a rotelle, fino a poco fa pioveva che nemmeno il giorno del Giudizio e comunque riesce destreggiarsi tra i giornalisti con grande abilità. “Sì, mi sono bagnato tutta la gamba”. Ride. Forse oggi è davvero il giorno del Giudizio. Una gamba rigida e dritta che spunta da un pantalone della tuta blu, tutta bagnata, ma a poco a poco si asciugano, i pantaloni. Il signor Giovanni comanda come un pilota di Formula1 il suo bolide a rotelle con un piccolo joystick installato sul bracciolo destro. Ha il naso storto, come quello di un pugile, pochi capelli bianchi in fronte, gli occhi azzurri e la gamba sinistra che se ne sta dritta come uno stuzzicadenti. “Ho rischiato di perderla sa? Mi hanno fatto 13 interventi. Non ho soldi per fare causa agli ospedali, ma avrei dovuto. Mi stavano per amputare la gamba e non posso più piegarla perché mi ci hanno infilato un ferro. Mi ha salvato il professor Benazzo, che è un luminare ortopedico del poliambulatorio di Brescia. Era il medico dell’Inter, del Milan. Purtroppo in Italia funziona tutto un po’ così”.