Delitto di Villa Pamphili: Sospeso il processo per duplice femminicidio a carico di Francis Kaufmann, lo pseudo-regista americano dal passaporto falso che truffò il MiC per 863mila euro

Il Tribunale di Roma, puntuale, ha servito sul piatto d’argento l’infermità mentale a un cane sciolto che ora verrà trasferito in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura del Lazio sotto piantonamento continuo. E il processo, sospeso. Che brutta storia. La profezia di Roberta Bruzzone, la psicologa forense perita delle parti civili lo aveva detto chiaro e tondo. Francis Kaufmann “è una persona consapevole della gravità di quello che ha fatto. Sa perfettamente di non avere via d’uscita processuale e sta simulando, per altro in modo grossolano e maldestro, una condizione psichiatrica che assolutamente non sperimenta”. Dopo il colloquio avuto l’anno scorso direttamente con il presunto assassino, la Bruzzone dichiarò che il soggetto in questione fosse “sostanzialmente psicopatico” con “tratti narcisistici e antisociali e chiaramente è ben consapevole di ciò che ha fatto e che punta a interrompere il giudizio”. Una previsione corretta. I periti nominati dalla prima Corte d’Assise di Roma, infatti, hanno accontentato la barbafinta Kaufmann.