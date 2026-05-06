Altro che fentanyl, ecco la guida definitiva alle nuove dipendenze in Usa: dal karom, la droga che arriva dall'Asia, all'ibogaina che attira i veterani dell'esercito. E dietro c'è un mercato milionario

Il fentanyl? Sì, negli Stati Uniti continua a essere una minaccia, e non potrebbe essere altrimenti visto che, nei 12 mesi terminati nell'agosto 2025, ha causato circa 73.000 decessi per overdose, seppur con un calo del 21% su base annua. Eppure i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi e le autorità sono preoccupati da altre due droghe. La prima, che sta facendo parlare di sé proprio in questi ultimi giorni, si chiama kratom. È un composto derivante da una pianta con proprietà psicoattive che, se assunto in dosi elevate, produce effetti simili a quelli degli oppiodi. Un freschissimo studio pubblicato sulla rivista Addiction ha rilevato, in poco più di un decennio, una crescita di 65 volte dei casi arrivati all'attenzione dei centri antiveleni americani. Gli esperti parlano di un incremento vertiginoso, sia nelle segnalazioni di esposizione al kratom che nel numero di consumatori che hanno portato gravi conseguenze mediche. L'ibogaina è invece un estratto di un antico arbusto africano. Tossicodipendenti e vecchi veterani dell'esercito si stanno riversando in Messico per assumere questo potente allucinogeno.